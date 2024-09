Box Office Świat: "Sok z żuka 2" liderem cherlawego weekendu

Zwiastun "Beetlejuice Beetlejuice"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



na świecie od samego początku sprzedawał się średnio. Ponieważ konkurencja spisuje się jeszcze gorzej, film utrzymał się na szczycie naszego zestawienia. Tym razem zarobił. Dzięki temu jego zagraniczne wpływy wreszcie osiągnęły poziom 100 milionów dolarów (aktualnie 103 mln dolarów). Dla porównania w Ameryce film zarobił już ponad 226 milionów dolarów.Dopiero na drugim miejscu zadebiutowała animacja. Film trafił do kin w 50 krajach i wszędzie sprzedał się dużo poniżej oczekiwań. Szacujemy, że w weekend wpływy wyniosły. Od premiery w środę zarobił więc ok. 14 milionów dolarów.Pewnym wyjaśnieniem tak słabego wyniku może być to, że " Transformers: Początek " nie pojawił się w większości z najważniejszych kinowych rynków świata. Jednak w tych nielicznych wyjątkach wypadł fatalnie. W Meksyku zajął dopiero czwarte miejsce z wynikiem 2,2 mln dolarów, a w Australii 1,5 mln dolarów okazało się wynikiem gorszym od tego, jaki uzyskała inna animacja - " Dziki robot ".Podium kompletuje. Awans z piątej lokaty to również efekt słabej postawy konkurencji. Film zarobił bowiem okołow weekend. Jest to wynik minimalnie gorszy od tego, jaki zanotował przed tygodniem. W pewnym stopniu pomogły premiery we Francji i Niemczech. Jednak w żadnym z tych krajów nie padła bariera miliona dolarów. Na koniec tygodnia we Francji " Nie mów zła " miało 800 tys. dolarów, a w Niemczech 600 tys.Tymczasem w Korei Południowej widzowie wciąż oglądają lokalną produkcję(I The Executioner). Podczas drugiego weekendy film zarobił. Tym samym po 10 dniach ma już na swoim koncie świetne 40,7 mln dolarów.Na miejscu piątym znalazła się z kolei chińska produkcja(Stand by Me). Film zarobił jednak tylko, co przekłada się na łączną kwotę 29,2 mln dolarów.Nasze zestawienie kompletuje, który ma szansę przyćmić dużo bardziej promowaną animacje " Transformers: Początek ". Ten film trafił do kin w zaledwie 8 krajach, a tylko w weekend zarobił. W sumie na jego koncie jest 6,9 mln dolarów. Najlepszy start animacja zanotowała w Chinach, skąd pochodzi 3,7 mln dolarów. Film z każdym dniem notuje wzrost sprzedaży biletów, ponieważ cieszy się bardzo wysoką oceną wśród widzów. W Australii film zarobił 2 miliony dolarów (z czego 800 tys. pochodzi z pokazów przedpremierowych).