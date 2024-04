Box Office Świat: Godzilla i Kong nie odpuszczają. "Nowe imperium" liderem

Zwiastun filmu "Godzilla i Kong: Nowe imperium"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Na miejscu pierwszym nic się jednak nie zmieniło.z łatwością pokonała konkurencję zarabiając w weekend. Widowisko sprzedaje się znakomicie i ma realną szansę stać się najbardziej kasową częścią MonsterVerse.W utrzymaniu pozycji lidera pomogły " Godzilli i Kongowi " premiery we Francji i Niemczech. We Francji na koniec tygodnia widowisko miało 2,9 mln dolarów. W Niemczech niewiele mniej, bo 2,7 mln dolarów. W sumie poza granicami USA " Nowe imperium " zgarnęło 226 milionów dolarów. Globalnie daje mu to kwotę 361 mln dolarów.Na miejsce drugie wskoczyła japońska animacja. Stało się tak dzięki historycznemu debiutowi w Chinach. W weekend film zarobił. Trafił tam jednak do kin w środę w związku ze świętem Qingmingjie. W ciągu pięciu dni zarobił aż 71,6 mln dolarów, co już teraz oznacza, że jest to. Łącznie " Chłopiec i czapla " zarobił na świecie 226,6 mln dolarów.Podium kompletuje amerykańska animacja. Film mocno się trzyma i stracił tylko 1/3 wpływów z ubiegłego tygodnia. Weekendowe zarobki szacujemy na. W utrzymaniu się na podium pomogły premiery w trzech kolejnych krajach, choć w żadnym z nich otwarcie nie osiągnęło nawet miliona dolarów.Zagraniczne wpływy " Kung Fu Pandy 4 " osiągnęły 244,4 mln dolarów. Globalnie przekroczona została właśnie granica 400 milionów (410,4 mln).Tymczasemwalczy o łączny wyniki powyżej 700 milionów dolarów. W miniony weekend wpływy powiększyły się oz kin na świecie. W tym tygodniu zagraniczne wpływy przekroczą poziom 400 milionów dolarów. Globalnie na koncie filmu jest 660,7 mln dolarów.Jedyną dużą nowością w naszym zestawieniu jest horror. Film trafił do kin na razie tylko w 43 krajach. Weekendowe wpływy szacujemy na. Od środy obraz zarobił 9,1 mln dolarów. Jedynym godnym zauważenia startem była trzecia pozycja w Meksyku (1,6 mln dolarów).Naszą listę zamykają. Sony zdecydowało się na kroczącą dystrybucję filmu na świecie, przez co nie jest on jeszcze dostępny na tak ważnych rynkach jak Francja, Włochy, Brazylia i Korea Południowa. W 31 krajach film zarobił, co w sumie daje 49,3 mln dolarów. Wraz z Ameryką otrzymamy zarobki w wysokości 138,2 mln dolarów.