"Tron: Ares": Jeff Bridges dołącza do obsady

Jeff Bridges: gwiazda cyklu "Tron"

O czym opowie trzecia część serii "Tron"?

Zwiastun filmu "TRON: Dziedzictwo"

- powiedział Bridges -Grany przez Bridgesa Kevin Flynn to genialny twórca gier komputerowych. W pierwszym " Tronie " z 1982 roku bohater włamuje się do głównego komputera swego dawnego pracodawcy i przypadkiem zostaje wciągnięty do wirtualnego świata. Tam musi walczyć w niebezpiecznych rozgrywkach własnego projektu.Zrealizowany 28 lat później sequel zatytułowany " Tron: Dziedzictwo " opowiadał z kolei o synu Kevina, Samie ( Garrett Hedlund ). Poszukując przyczyny nagłego zniknięcia swojego ojca, chłopak zostaje wciągnięty do cyfrowego świata, w którym tamten żył przez ostatnie 25 lat. Wraz z lojalną powierniczką Kevina, Quorą ( Olivia Wilde ), ojciec i syn wyruszają na wyprawę przez wizualnie olśniewający, cybernetyczny wszechświat, który stał się jeszcze bardziej zaawansowany i nadzwyczaj niebezpieczny. Bridges zagrał w " Dziedzictwie " nie tylko Flynna, ale również stworzony przez niego złowieszczy program CLU. Na potrzeby drugiej roli aktor został cyfrowo odmłodzony. Dziś przyznaje, że nie przypadły mu do gustu efekty pracy speców od motion capture:W obsadzie są również Evan Peters Gillian Anderson oraz Greta Lee Podczas gdy dwie poprzednie części " Trona " rozgrywały się w wirtualnej rzeczywistości, scenariusz " Aresa " napisany przez Jesse'ego Wigutowa Jacka Thorne'a koncentruje się na autonomicznym programie, który przenika do świata ludzi.