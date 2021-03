Box Office Świat: Hollywood ma pierwszy prawdziwy hit od ponad roku

109,6 mln dolarów

Na taką informację Hollywood czekało od ponad roku. Po raz pierwszy od czasu wybuchu pandemii COVID-19 angielskojęzyczne widowisko na otwarcie zarobiło ponad 100 milionów. Chodzi oczywiście o " Godzillę vs. Konga ". Obraz zarobił w weekend, a od środowej premiery 121,8 mln dolarów.Termin Hollywood jest w tym przypadku nie do końca prawidłowy. Warner Bros. ponosi głównie koszty dystrybucji, jednak 3/4 budżetu pokryła chińska wytwórnia Legendary Pictures. To zaś zapewniło filmowi w Chinach preferencyjne traktowanie. I efekt był od razu widoczny. Żaden angielskojęzyczny obraz wprowadzony w ciągu ostatnich 15 miesięcy nie miał takiego otwarcia. W ciągu trzech dni " Godzilla vs. Kong " zarobił w Chinach 69,9 mln dolarów.Widowisko jest w sumie prezentowane w 38 krajach świata. Oprócz Chin najlepszymi rynkami są: Meksyk (6,3 mln dolarów w cztery dni - nowy rekord otwarcia czasów pandemii), Australia (6,3 mln dolarów w cztery dni, więcej niż " Król potworów " w sumie), Rosja (5,8 mln dolarów w cztery dni, więcej niż " Król potworów " w sumie), Tajwan (5,2 mln dolarów w pięć dni, drugie najlepsze otwarcie filmu WB w historii), Indie (4,8 mln dolarów w pięć dni, trzecie najlepsze otwarcie WB w historii), Tajlandia (3,4 mln dolarów w pięć dni) oraz Korea Południowa (2,8 mln dolarów w pięć dni).Na drugim miejscu naszego zestawienia utrzymał się " Shin Evangelion Gekijō-ban :|| " (Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time). Obraz miał w Japonii znakomity trzeci weekend zarabiając. Łącznie na jego koncie jest już 55,6 mln dolarów, co czyni z niego najbardziej kasową część całego cyklu.Na trzecim miejscu znalazła się disnejowska animacja " Raya i ostatni smok ", której weekendowe wpływy szacujemy na. Obraz jest obecnie pokazywany w 28 krajach, w których łącznie zarobił 54,2 mln dolarów. Globalne wpływy wynoszą 82,6 mln dolarów.Wciąż wysoko na liście jest najbardziej kasowy film czasów pandemii " Ni Hao, Li Huan Ying " (Hi, Mom). Komedia u siebie w Chinach jest numerem dwa zgarniając w weekend kolejne. Łącznie na jej koncie jest obecnie 821,3 mln dolarów.Piąta lokata przypadła liderowi sprzed tygodnia, widowisku " Avatar ". Obraz zarobił w chińskich kinach dalsze. Dzięki temu jego globalne wpływy wynoszą obecnie 2 841,4 mln dolarów. Ranking najbardziej kasowych filmów w historii znajdziecie TUTAJ Równieżzarobił " Monster Hunter ". Niemal całość tej kwoty (bo 3,2 mln dolarów) pochodzi z Japonii, gdzie film zadebiutował właśnie na miejscu drugim.Na siódmej pozycji w naszym zestawieniu przypadło familijnej produkcji Warner Bros. " Tom i Jerry ", której weekendowe wpływy wyniosłyOstatnie miejsce w naszym zestawieniu wylądował " Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen " (Demon Slayer The Movie: Mugen Train) z wynikiem. Dwa miliony dolarów pochodzi z Japonii, gdzie animacja podwoiła właśnie rekord wpływów z 24. weekendu w dystrybucji. Obraz zajął też drugie miejsce w Korei Południowej z wynikiem 300 tys. dolarów.