Box Office Świat: Melanż pochłania kina. "Diuna 2" niepokonana

Zwiastun filmu "Diuna: część druga"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



trafiła w miniony weekend do kin w Japonii, ale prawie nikt tego nie zauważył. Tamtejsi widzowie wybrali lokalne tytuły i na otwarcie widowisko Villeneuve'a zarobiło tam tylko 1,7 mln dolarów. To wynik gorszy od tego, jaki uzyskała na dzień dobry w japońskich kinach pierwsza " Diuna " (1,8 mln dolarów).Na szczęście reszta świata nie ma dość filmowej przyprawy Warner Bros.zgarnęła w sumiei bez problemów utrzymała się na pozycji lidera. Co więcej, rozbiła właśnie chiński monopol na kasowe hity 2024 roku awansując na czwarte miejsce z wynikiem 289,4 mln dolarów. Globalnie dziś lub jutro zostanieNa drugim miejscu umacnia się. Film trafił do kin w kolejnych krajach i wciąż na pokazach przedpremierowych w Chinach sprzedaje się znakomicie. Dzięki temu weekendowe wpływy wyniosły. W tym tygodniu zagraniczne wpływy przekroczą 100 milionów dolarów, a globalne - 300 milionów.Najlepszym otwarciem może pochwalić się Meksyk, gdziezarobiła już 13,6 mln dolarów (kwota uwzględnia wpływy z pokazów przedpremierowych). W Niemczech animacja zadebiutowała kwotą 4,2 mln dolarów. Tymczasem w China po kolejnym weekendzie pokazów przedpremierowych produkcja DreamWorks Animation ma już 11,3 mln dolarów.Trzecią lokatę utrzymał tajwański(The Pig, the Snake and the Pigeon). Film zarobił w Chinach kolejnei w sumie zgarnął tam już 72,3 mln dolarów. Wraz z wpływami z Tajwanu daje mu to 87,1 mln dolarów.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest nowość z Chin(Remember Me). Dramat obyczajowy zarobił w weekend otwarcia. Wraz z pokazami przedpremierowymi daje to 7,4 mln dolarów.Pierwszą piątkę kompletuje wielki hit koreańskich kin, paranormalny thriller(Exhuma). Tym razem konto produkcji powiększyło się o. Łączne wpływy wynoszą aż 67,4 mln dolarów.