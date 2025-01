Box Office Świat: Mufasa i Sonic wciąż lepsi od premier 2025 roku

Zwiastun filmu "Mufasa: Król Lew"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



# Tytuł wpływy bez Ameryki

wpływy łączne

premiera

kraj

1

Wolszebnik Izumrudnogo goroda. Doroga iz żołtogo kirpicza

30,7

30,7

1.01

Rosja

2

Finist. Pierwyj bogatyr

24,6

24,6

1.01

Rosja

3

Game Changer

18,3

20,4

10.01

Indie

4

Sankrathiki Vasthunam (NOWOŚĆ)

15,1

16,9

13.01

Indie

5

Daaku Maharaaj (NOWOŚĆ)

11,7

11,7

12.01

Indie

6











7











8











9











10













W efekcie na szczycie listy nadal nic się nie zmienia. Prowadzi. Produkcja Disneya tym razem potrzebowała, by pokonać (cherlawą) konkurencję. W efekcie zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 382,2 mln dolarów, a globalne 588 mln dolarów.Numer dwa również nie uległ zmianie. To familijna produkcja Paramountu. Film tym razem zarobił, co w sumie daje 203,5 mln dolarów. Wraz z Ameryką wpływy osiągnęły już najlepszy wynik w historii cyklu – 420 mln dolarów.Najwyżej sklasyfikowana nowość – i jedyna w naszym zestawieniu – znalazła się na miejscu trzecim. To komedia przygodowa z Indii. Szacunki mówią o tym, że w weekend film zarobił. Ponieważ do kin trafił w połowie tygodnia, to w sumie wpływy przekroczyły już 15 mln dolarów (16 wraz z Ameryką).Z miejsca szóstego na czwarte, po zanotowaniu małych spadków, awansował chiński(Octopus with Broken Arms). Film tym razem zarobił, co w sumie daje mu 109,4 mln dolarów.Piątą lokatę utrzymała disnejowska animacjaz wynikiem. Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, globalnie film przekroczył granicę miliarda dolarów. Jest to trzecia premiera Disneya z 2024 roku, której udała się ta sztuka.Na szóste miejsce spadł, który tym razem zgarnął. Zagraniczne wpływy wynoszą aktualnie 66,2 mln dolarów, a globalne 155,6 mln.Nasze zestawienie zamyka komedia romantyczna(Honey Money Phony). Weekendowe wpływy wyniosły. Łącznie na koncie filmu znajduje się 49,5 mln dolarów.