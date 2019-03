Box Office USA: Madea postraszyła DreamWorks Animation

Zgodnie z oczekiwaniami mijający weekend nie był szczególnie udany w amerykańskich kinach. Ogólne wpływy nie przekroczą 115 milionów dolarów. W tym roku tylko dwukrotnie notowaliśmy niższe wyniki. Pomimo to, zupełnie niespodziewanie, walka o pierwsze miejsce była niezwykle ekscytująca. Pozytywnie zaskoczyła. Zapowiadany jako ostatni film cyklu reżyserowanego przez Tylera Perry'ego (który jest też odtwórcą roli Madei) przyciągnął do kin niemal całą lojalną widownię. Otwarcie szacowane jest na 27,1 mln dolarów. Oznacza to czwarty najlepszy wynik pierwszego weekendu spośród wszystkich tytułów serii. I choć krytycy nie zostawili na nim suchej nitki, widzowie są zachwyceni (w CinemaScore ma ocenę A-).nie zajęła pierwszego miejsca w weekendowym zestawieniu. Była jednak tego bardzo blisko. W piątek miała bowiem lepszy wynik od. Animacji pomogły w sobotę rodziny z dziećmi i ostatecznie szacuje się, że podczas drugiego weekendu w kinach zarobiła ona 30 milionów dolarów. Łącznie na koncie ma 97,7 mln dolarów. W ciągu kilku najbliższych dni przekroczy 100 milionów dolarów, jako druga tegoroczna premiera Universal Pictures (a trzecia w ogóle).Najprawdopodobniej na ósmym miejscu wyląduje druga duża premiera tygodnia,. Jest to dopiero szósty film w karierze Neila Jordana , który trafił do ponad tysiąca amerykańskich kin. Nie ma się więc co dziwić, że wynik 4,6 mln dolarów jest trzecim najlepszym otwarciem w jego dorobku.Po sukcesie na Oscarach , z miejsca 11. na 5. awansował. W ciągu ostatnich trzech dni film zarobił 4,7 mln dolarów, co jest jego trzecim najlepszym wynikiem weekendowym. Łącznie na koncie obrazu jest 75,9 mln dolarów. Tym samym jest to pierwszy od czasuzdobywca Oscara dla najlepszego filmu, którego wpływy z amerykańskich kin przekroczyły 70 milionów dolarów. Tamten film jednak po wywalczeniu statuetki zarobił w kinach już tylko 6,4 mln dolarów. Łącznie zgarnął za to 136 milionów dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin wejdzie tylko jedna premiera i wszyscy spodziewają się otwarcia przekraczającego 150 milionów dolarów. Nowością będzie bowiem najnowsze komiksowe widowisko -