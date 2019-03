Box Office USA: Niesamowita "Kapitan Marvel"

# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera projekcje 3D

budżet

1

Kapitan Marvel

$153,0

$153,0

4,310

8.03

tak

$152

2

Jak wytresować smoka 3

$119,7

$55,0

4,259

22.02

tak

$129

3

Glass

$109,8

$40,3

3,841

18.01

-

$20

4

The Upside

$104,5

$20,4

3,080

11.01

-

$37,5



Po przygnębiającej zimie nie pozostał w amerykańskich kinach najmniejszy ślad. Wiosna eksplodowała z impetem i po 10 dniach nigdy wcześniej nie była równie kasowa. A wszystko to jest zasługą jednego filmu, który zgodnie z przewidywaniami okazał się absolutnym hitem. Mowa oczywiście o, która po trzech dniach wyświetlania ma na koncie 153 miliony dolarów. Są to jedynie ostrożne szacunki Disneya. Inne studia są przekonane, że końcowy wynik najnowszego widowiska Marvela z weekendu otwarcia zmieści się w przedziale 155-157 mln dolarów.Dzięki temu po raz pierwszy w historii wpływy ze sprzedaży biletów do kin podczas dziesiątego weekendu roku przekroczyły 200 milionów dolarów (wyniosą ok. 210 mln). Dotychczas najlepszy pod tym względem był rok 2010, kiedy to podczas 10. weekendu wpływy wyniosły niecałe 197 mln dolarów.Po trzech dniach wyświetlaniajest już najbardziej kasową premierą tego roku.Wpływy w wysokości 153 mln dolarów oznaczają też trzecie najlepsze otwarcie w historii marcowych premier. Lepiej poradziły sobie jedynie(174,8 mln dolarów) oraz(166,0 mln dolarów). Jest to też czwarte najlepsze otwarcie całej wiosny, o 104 mln dolarów gorsze od rekorduPrzyszłośćjak na razie też wygląda różowo. Widowisko zdobyło w CinemaScore ocenę A, co oznacza, że widzowie z całą pewnością będą go polecać swoim znajomym. To zaś powinno się przełożyć na "długie nogi". Na tę chwilę przekroczenie 400 milionów dolarów wydaje się być tylko formalnością.Najnowsza produkcja Marvela była jedyną dużą premierą tygodnia. Nie jest jednak jedyną nowością w pierwszej dziesiątce. Po zwiększeniu liczby kin ze 120 do 405 dokumentuzyskał wpływy w wysokości 1,3 mln dolarów, co wystarczyło, by z miejsca 15. awansować na 10. Łącznie na koncie filmu jest już 3,8 mln dolarów, co czyni z niego trzeci największy przebój dystrybutora Neon.W najbliższy piątek do amerykańskich kin wejdą trzy duże premiery: animacja, opowieść o zakochanych i chorych nastolatkachoraz najnowszy film reżyserazatytułowany(pierwotnie obraz miał wejść do kin w sierpniu ubiegłego roku).