Box Office USA: Pierwsze oznaki zmiany na lepsze. "Raya" wciąż liderem

Za nami pierwszy weekend, kiedy kina w Los Angeles i okolicy zostały ponownie otwarte. Efekt był natychmiastowy. Pomimo ograniczeń reżimowych i wciąż nieczynnej całkiem sporej liczby przybytków X Muzy (np. sieci Regal) Los Angeles okazał się najlepszym rynkiem kinowym w Ameryce. Tylko w piątek i sobotę wpływy wyniosły 1,05 mln dolarów. Dla porównania w Nowym Jorku wpływy z całego pierwszego weekendu wyniosły 1,07 mln dolarów.Efekt Los Angeles widać również w wynikach box office'owych poszczególnych tytułów. Animacja " Raya i ostatni smok " pozostała numerem jeden z wynikiem 5,2 mln dolarów. Oznacza to spadek zaledwie o 9% w porównaniu z poprzednim weekendem.Podobny spadek zanotował " Tom i Jerry " (7%). Z kolei animacja " Krudowie 2: Nowa era " uzyskał wzrost wpływów aż o 15% i to pomimo faktu, że od czterech miesięcy film można oglądać bez wychodzenia z domu. Wzrosty wpływów zanotowały również: " The Marksman " (6%) i " Wonder Woman 1984 " (15%).Jedyną dużą nowością weekendu był " Gra szpiegów ", czyli dramat szpiegowski z czasów zimnej wojny z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej. Film zarobił 2 miliony dolarów, co wystarczyło do zajęcia trzeciego miejsca.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: