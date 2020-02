Box Office USA: Sonic i Buck wściekle walczą o pozycję lidera

Getty Images © Mark Wilson



# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera projekcje 3D

budżet

1

Bad Boys for Life

$191,2

$62,5

3,775

17.01

-

$90

2

Sonic. Szybki jak błyskawica

$106,6

$58,0

4,198

14.02

tak

$90



Kiedy przed tygodniembił rekord otwarcia filmu powstałego na bazie gry wideo, wydawało się, że w ten weekend bez większych problemów utrzyma pozycję lidera. Niespodziewanie lepiej od prognoz poradził sobie pierwszy film firmowany logiem 20th Century Studios. Kto ostatecznie zostanie zwycięzcą, tego na razie nie wiadomo. Po wynikach z piątku większe szanse miała nowość. W sobotęnabrał rozpędu i w najświeższych prognozach ma przewagę wynoszącą 1,5 mln dolarów.jest jedyną premierą ubiegłego tygodnia, która w miarę dobrze poradziła sobie w weekend. Widowisko Paramountu straciło bowiem 55% wpływów z otwarcia. Dla porównania spadekwyniósł 66%,69% (przez co film wypadł z pierwszej dziesiątki), aaż 77% (i też może się w dziesiątce nie utrzymać).został drugą premierą tego roku, której wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów.Disney szacuje obecnie, że otwarciewyniesie 24,8 mln dolarów. To wynik lepszy od tego, jaki prognozowało wiele osób. Zważywszy jednak na koszt widowiska można w zasadzie mówić o klapie. Otwarcie stanowi bowiem niecałe 19% budżetu (135 mln dolarów).Ciekawie wyglądają dane demograficzne.ma w Stanach kategorię wiekową PG, czyli ewidentnie powstał z myślą o młodszej widowni. Tymczasem okazuje się, że aż 81% widzów stanowiły osoby powyżej 25 roku życia. Najlepsze oceny filmowi wystawiły z kolei osoby powyżej 55 roku życia!Na czwartym miejscu znalazła się druga duża premiera tygodnia, horror. Okazało się, że nikt nie czekał na kontynuację filmu z 2016 roku. Dwójka zarobiła bowiem zaledwie połowę tego, co podczas pierwszego tygodnia w kinach zgarnął- 5,9 mln dolarów wobec 10,8 mln. Horror ma też znacznie gorszą ocenę wśród widzów C- (część pierwsza miała B-). Co prawda STX twierdzi, żekosztował studio ledwie 3 miliony dolarów (bez kosztów promocji), więc nie przyniesie zbyt dużych strat. Nie jest to jednak wynik, który kogokolwiek może usatysfakcjonować.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Ostatecznie powyższa lista może wyglądać jednak nieco inaczej. Na 11. miejscu zadebiutowała bowiem komedia w stylu. Jej wynik jest zaledwie o 300 tysięcy gorszy od(wynosi 2,5 mln dolarów), więc jutro może okazać się filmem lepszym i zająć dziesiąte miejsce.W limitowanej dystrybucji nieźle spisała się też, która w pięciu kinach zarobiła 230 tys. dolarów. Daje to 46 tys. dolarów na kino. Pod względem średniej jest to zdecydowanie najlepszy wynik w tym roku.Na najbliższy piątek zaplanowana została tylko jedna duża premiera: horror studia Blumhouse