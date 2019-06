Box Office USA: Uniwersum potworów Warnera niknie w oczach

Getty Images © Mark Wilson



Choćzajął pierwsze miejsce, to jednak w siedzibie Warner Bros. zapewne panuje ponura atmosfera. To nie było przekonujące zwycięstwo. Obraz zarobił bowiem 49 milionów dolarów. A w każdym razie tyle wskazują szacunki Warnera. Inne studia nie sądzą, żeby nawet ten wynik udało się filmowi osiągnąć i sugerują raczej otwarcie na poziomie 47 milionów dolarów.A jeszcze w czwartek wydawało się, żezarobi dużo więcej. Na pokazach przedpremierowych były tłumy i po nich prognozy sugerowały wynik grubo powyżej 50 milionów dolarów, a może nawet osiągnięcie 60 milionów. Jednak już w sobotę widownia widowiska zaczęła się kurczyć. Wygląda więc na to, że jest to potężny, który przyciągnął fanów, ale nie szerszą widownię.Wynikwypada naprawdę słabo jednak dopiero w porównaniu z poprzednimi tytułami uniwersum potworów Warnera. Pierwszaw 2014 roku na dzień dobry zgarnęła 93,2 mln dolarów (łączne wpływy: 200,7 mln). Z kolei w 2017 rokuw pierwszy weekend zarobił 61,0 mln dolarów (a łącznie 168,1 mln). Jak widać uniwersum to z filmu na film traci całą masę widzów. A "Godzilla II" tania w produkcji nie była. Obraz kosztował co najmniej 170 milionów dolarów, a według niektórych źródeł nawet 185 milionów. O takich wpływach z rynku amerykańskiego Warner Bros. może już zapomnieć. Na chwilę obecną za sukces będzie trzeba uznać 135 mln dolarów.Słabośćto dobra wiadomość dla Disneya.zdołał podczas drugiego weekendu utrzymać wpływy na poziomie przekraczającym 40 milionów dolarów. Łącznie zaś na jego koncie jest już 185 milionów, co czyni z niego na ten moment trzeci najbardziej kasowy tytuł roku. To miła niespodzianka. Przed premierą baśniowego widowiska nikt nie spodziewał się podobnego wyniku. Szczególnie po tym, jak bez większego echa przez kina przemknąłPo raz pierwszy tego lata mniejsze premiery, pomyślane jako kontrpropozycja dla letnich blockbusterów, znalazły swoją widownię. W przypadkubyli to starsi widzowie (40% miało ponad 40 lat), a w przypadkuosoby w wieku 18-34 lata (70% widowni) i kobiety (ponad 53%). W efekcie oba tytuły osiągnęły solidne otwarcia.na koniec tygodnia ma na swoim koncie 25 milionów dolarów (łącznie z wpływami z pokazów przedpremierowych zorganizowanych dwa tygodnie temu przez Fandango). Jest to czwarte najlepsze otwarcie filmu biograficznego o muzykach. Jest to również najlepsze otwarcie produkcji Paramount Pictures w tym roku (choć wynik jest tylko minimalnie lepszy od otwarcia- 24,5 mln dolarów).Z koleizgarnęła na otwarcie 18,3 mln dolarów. Universal po cichu liczył na 20 milionów, ale wynik ten i tak oznacza, że obraz już na siebie zarabia. Budżetwynosił bowiem tylko 5 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W piątek do kin wejdą dwie duże premiery: animacjaoraz wielokrotnie przekładany start komiksowego widowiska