Był cliffhanger, ciągu dalszego nie będzie. "Brytania" skasowana

O czym opowiadał serial "Brytania"?

Zwiastun serialu "Brytania"

Mamy złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy oglądali serial fantasy. Choć trzeci sezon zakończył się cliffhangerem, to ciągu dalszego nie będzie. Jak donosi portal Deadline,Akcjaosadzona została w latach 40. I wieku naszej ery. Armia Imperium Rzymskiego postanawia podbić Wyspy Brytyjskie, które są centrum rozwoju kultury celtyckiej i władzy druidów. Dowodzi nią generał Aulus Plautius, który jednak ma zupełnie inne powody, niż chwała Rzymu, by zmiażdżyć opór druidów.Serial powstał dla brytyjskiego Sky. W Polsce był zaś dostępny na HBO GO.Projekt od samego początku nie miał najlepszej passy. Choć zdobył legion oddanych fanów, to jednak nie przeniknął do świadomości masowego odbiorcy.była już o krok od skasowania po dwóch sezonach. Potem, w czasie realizacji trzeciego sezonu, prace musiały zostać wstrzymane przez pandemię COVID-19. Biorąc pod uwagę to, że od premiery ostatniego sezonu minęło już półtora roku, fani musieli mieć świadomość, że szanse na ciąg dalszy nie są wielkie.