"Brytania" pierwszym serialem Sky, nad którym wstrzymano prace

Ekipa serialuzwija się i wraca do domów. Zdjęcia do trzeciego sezonu zostały przerwane i na razie nie wiadomo, kiedy je wznowią.Jest to pierwszy tytuł brytyjskiej stacji kablowej Sky, nad którym wstrzymano prace. Jej szefowie podają jednak, że bacznie przyglądają się sytuacji na innych planach i oceniają ryzyko. Wkrótce więc kolejne tytuły mogą pójść w ślady historycznego widowiska fantasty.Akcjaosadzona została w latach 40. I wieku naszej ery. Armia Imperium Rzymskiego postanawia podbić Wyspy Brytyjskie, które są centrum rozwoju kultury celtyckiej i władzy druidów. Dowodzi nią generał Aulus Plautius, który jednak ma zupełnie inne powody, niż chwała Rzymu, by zmiażdżyć opór druidów.