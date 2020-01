BIULETYN: "Brytania" dostaje trzeci sezon

Sky zdecydowało się dać zielone światło trzeciemu sezonowi serialu fantasy. Studio musi jednak do niego poszukać nowego partnera producenckiego, ponieważ z projektu wycofał się Amazon. [za: Deadline] Lance Reddick dołączył do obsady filmu. jest to ekranizacja sztuki Kempa Powersa, której akcja rozgrywa się w noc 25 lutego 1964. Młody Cassius Clay - jeszcze zanim przyjął nazwisko Muhammad Ali - zdobywa tytuł mistrza świata, pokonując Sonny'ego Listona. Tłumy ludzi wychodzą na ulice Miami Beach, by świętować jego zwycięstwo. Ze względu na segregacyjne prawo Clay nie może jednak zostać w centrum. Spędza tę noc w podmiejskim hotlu w towarzystwie trzech przyjaciół: aktywisty Malcolma X, piosenkarza Sama Cooke'a i futbolisty Jima Browna. Następnego ranka mężczyźni postanawiają zmienić świat. [za: Deadline]Hulu zleca realizację serialu SF na podstawie cyklu Nnedi Okorafor. Binti ma 16 lat, należy do afrykańskiego plemienia Himba i właśnie zaoferowano jej miejsce na najsłynniejszym uniwersytecie galaktyki. Wbrew tradycji plemiennej i bez wiedzy rodziny Binti wyrusza w podróż, która ma spełnić jej marzenia. Zbieg wydarzeń stawia ją w samym środku konfliktu pomiędzy uniwersytetem a Obcymi. [za: The Hollywood Reporter] John Leguizamo dołączył do obsady serialu Amazonu. Akcja projektu rozgrywać się będzie w niedalekiej przyszłości, kiedy to wszystkie nastolatki nagle odkryły w sobie umiejętność rażenia prądem wywoływaną siłą woli. Wkrótce taką samą zdolność zaczynają zauważać u siebie także starsze kobiety. To drastycznie zmienia układ sił w męskim świecie. [za: Deadline] Peggy Holmes została wybrana na stanowisko reżysera pierwszej w historii studia Skydance animacji. Projekt nosi tytułi opowie o toczonej od tysiącleci walce między organizacjami odpowiedzialnymi za pecha i szczęście. [za: The Hollywood Reporter] Gigi Saul Guerrero została wybrana na stanowisko reżysera horroru. Jest to historia młodej kobiety, która zabiera siostrzenicę i siostrzeńca w Halloween na zbieranie słodyczy. W pewnym momencie kobieta odkrywa, że jeden z batoników zawinięty jest w kartkę z ostrzeżeniem, że w jej bloku grasuje morderca. [za: Deadline] Corey Hawkins dołączył do obsady serialu HBO Max. Jest to historia zakochanej pary z Nigerii, którzy w wyniku konfliktów w ojczyźnie uciekają na Zachód. Ona trafiła do Stanów Zjednoczonych, on wylądował w Londynie. [za: The Hollywood Reporter] Vadhir Derbez zagra u boku Guya Pearce'a w horrorze o egzorcyzmach. Jest to opowieść o doświadczonym egzorcyście, który zaczyna trenować młodego księdza. [za: Deadline]