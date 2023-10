Była młodą Larą Croft i Wonder Woman. Teraz zagra z gwiazdą "Drakuli"

Co wiemy o filmie "Walk With Me"

Getty Images © Jeff Kravitz



Emily Carey - młoda aktorka w wielkich produkcjach

Zwiastun serialu "Ród smoka"

Bohaterką filmu jest nastoletnia Ellie, którą wychowywał samotnie ojciec po tym, jak matka zmarła przy porodzie. Dziewczyna nie potrafi nawiązać relacji z emocjonalnie niedostępnym rodzicem. Pewnego dnia ojciec ogłasza, że przeprowadzą się do znajdującej się na uboczu wiejskiej chatki. Zamieszkają tam wraz z młodszą nową partnerką mężczyzny. Na miejscu Ellie odkrywa inne oblicze ojca. W relacji ze swoją dziewczyną jest radosny i troskliwy. Ellie nie rozpoznaje w nim swojego rodzica, co rozdziera jej duszę i wywołuje przekonanie, że z nią jest coś nie tak.Przekonanie to wzmacniają dziwne doświadczenia. Ellie zaczyna widzieć tajemniczą postać, którą lokalsi identyfikują jako pochodzącą z celtyckich mitów zjawę imieniem Washerwoman. Podobno zrodziła się z cierpienia kobiet, które zmarły w połogu. Osoba, która ją widzi, wkrótce sama umrze...W ojca wcieli się Claes Bang (serial " Drakula ", film " Wiking "). Jego nową dziewczynę zagra Suki Waterhouse (serial " Daisy Jones and the Six ", film " Ty jesteś następna "). Za kamerą stanie Jonny Blair Urodzona w Londynie Emily Carey jest 20-letnią aktorką. Choć karierę zaczynała nie tak dawno temu, to ma już na swoim koncie występy w naprawdę dużych produkcjach.zagrała młodszą wersję tytułowej bohaterki . Podobnie w filmiezagrała młodziutką Larę Croft . Możecie ją również kojarzyć z serialu, gdzie zagrała Alicent Hightower