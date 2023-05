Córka Paula Walkera w "Szybkich i wściekłych 10". To sposób na uhonorowanie pamięci aktora

Córka Paula Walkera w "Szybkich i wściekłych 10"

"Szybcy i wściekli": kim był bohater grany przez Paula Walkera

Paul Walker w filmie "Szybcy i wściekli 7"

Zobacz zwiastun "Szybkich i wściekłych 10"

, córka tragicznie zmarłego, pojawi się w. Jej cameo ma być sposobem na oddanie hołdu ojcu, który wcielał się w postać Briana O'Connera.podzieliła się na Instagramie zdjęciem z planu. Możecie zobaczyć je poniżej:– napisała.Podziękowała też reżyserowii producentowibył związany zod początku cyklu. Wcielał się w Briana O'Connera, policjanta pracującego pod przykrywką, który infiltruje środowisko nielegalnych wyścigów samochodowych. Przyjaźń, jaka nieoczekiwanie rodzi się między nim a Domem (), mocno komplikuje jego sytuację. W czwartej części, pomyślanej przez twórców jako reboot serii, Brian ponownie łączy siły z Domem.Karieręprzerwał tragiczny wypadek samochodowy, do którego doszło w czasie, gdy siódma odsłona cyklu była w fazie produkcji.wjadą na ekrany kin już 19 maja. Zobaczcie zwiastun:W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto ( Vin Diesel ) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć. To wróg, który chce rozbić rodzinę i zabrać wszystko co Dom kocha. W filmiez 2011 roku Dom i jego ekipa pokonali nikczemnego brazylijskiego króla narkotykowego Hernana Reyesa i zniszczyli jego imperium. Nie wiedzieli jednak, że syn Reyesa, Dante ( Jason Momoa ), był świadkiem tego wszystkiego i przez ostatnie 12 lat obmyślał plan, dzięki któremu Dom zapłaci najwyższą cenę. Plan Dantego rozproszy rodzinę Dominica od Los Angeles po katakumby Rzymu, od Brazylii po Londyn i od Portugalii po Antarktydę. Powstaną nowi sojusznicy, a starzy wrogowie powrócą na nowo. Wszystko się zmieni, gdy Dom odkryje, że jego 8-letni syn ( Leo Abelo Perry ) jest celem zemsty Dantego.