"Szybcy i wściekli". Spin-off spoiluje zakończenie sagi?

Czy to jest tytuł spin-offu cyklu "Szybcy i wściekli"?

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"

"Production Weekly" podało bowiem tytuł ogłoszonego niedawno drugiego spin-offu głównego cyklu. Jak wiadomo, jego gwiazdą ma być Dwayne Johnson , a zatem główną postacią Luke Hobbs . Jednak tytuł ujawniony przez "Production Weekly" sugeruje, że - podobnie jak to było w przypadku pierwszego spin-offu - nie będzie jednym protagonistą.Tytuł sugeruje więc, że partnerem Hobbsa zostanie w filmieCo ciekawe postać ta odwołuje się do wydarzeń z filmu. Dante jest bowiem synem Hermana Reyesa. W tym samym widowisku po raz pierwszy pojawił się Luke Hobbs , którego pierwotnie miał zagrać Tommy Lee Jones . Kiedy jednak Vin Diesel dowiedział się, że fani chcą zobaczyć go w jednym filmie z The Rockiem, doprowadził do zmian w scenariuszu, by była gwiazda WWE dołączyła do ekipy. Diesel nie potrafili się jednak dogadać. Konflikt na planie doprowadził do (chwilowego) zniknięcia Luke'a Hobbsa z głównego cyklu. Dostał jednak swój spin-off. Jego partnerem został inny z byłych wrogów Rodziny, grany przez Jasona Stathama Deckard Shaw . Filmmiał premierę w 2019 roku i sprzedał się gorzej od poprzedzających go części głównego cyklu.Jeśli tytuł podany przez "Production Weekly" jest prawdziwy, to rodzi to pytania o los Dante Reyesa. Czy ujawnia on, że postać nie zostanie zabita na zakończenie sagi? A może spin-off rozgrywa się przed finałem (którym będzie 11 lub 12 film)?