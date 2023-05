Dwayne Johnson wraca do rodziny "Szybkich i wściekłych"? [SPOJLER]

Luke Hobbs wraca do rodziny "Szybkich i wściekłych"? UWAGA, SPOJLERY!

"Szybcy i wściekli 10": zobacz zwiastun

Jeśli wybieracie się na seans najnowszej odsłony, nie opuszczajcie zbyt szybko sali kinowej. W scenie po napisach czeka na Was niespodzianka., czyli ekranowy Luke Hobbs, zarzekał się, że nie planuje powrotu do rodziny. Spin-offmiał być jego ostatecznym pożegnaniem z serią. W listopadzie 2021 rokuna wszelkie sposoby próbował przekonać go, aby dał się namówić na występ w dziesiątej części cyklu. Wydawało się jednak, żejest nieugięty. W rozmowie z CNN powiedział:Wygląda jednak na to, żezmienił zdanie. Grany przez niego bohater pojawia się w scenie po napisach. Wynika z niej, że Luke Hobbs może być ważną częścią jedenastej odsłony cyklu.wjadą na ekrany kin 19 maja, jednak już teraz możecie zobaczyć film w ramach pokazów przedpremierowych. Zobaczcie zwiastun:W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto Vin Diesel ) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć. To wróg, który chce rozbić rodzinę i zabrać wszystko co Dom kocha. W filmiez 2011 roku Dom i jego ekipa pokonali nikczemnego brazylijskiego króla narkotykowego Hernana Reyesa i zniszczyli jego imperium. Nie wiedzieli jednak, że syn Reyesa, Dante ( Jason Momoa ), był świadkiem tego wszystkiego i przez ostatnie 12 lat obmyślał plan, dzięki któremu Dom zapłaci najwyższą cenę. Plan Dantego rozproszy rodzinę Dominica od Los Angeles po katakumby Rzymu, od Brazylii po Londyn i od Portugalii po Antarktydę. Powstaną nowi sojusznicy, a starzy wrogowie powrócą na nowo. Wszystko się zmieni, gdy Dom odkryje, że jego 8-letni syn ( Leo Abelo Perry ) jest celem zemsty Dantego.