Odliczanie rozpoczęte. Znamy datę premiery "Szybkich i wściekłych 11"

Kiedy "Szybcy i wściekli 11" wjadą na ekrany kin?

"Szybcy i wściekli 10": zobacz zwiastun

, czyli za niespełna dwa lata. Datę tę ujawnił Vin Diesel . W poście na Instagramie napisał:Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej: Szybcy i wściekli 10 " zadebiutowali na ekranach polskich kin 19 maja. Do tej pory film zarobił 617,5 miliona dolarów na całym świecie, co czyni go trzecią najbardziej dochodową produkcją tego roku.W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto Vin Diesel ) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć. To wróg, który chce rozbić rodzinę i zabrać wszystko co Dom kocha. W filmie " Szybcy i wściekli 5 " z 2011 roku Dom i jego ekipa pokonali nikczemnego brazylijskiego króla narkotykowego Hernana Reyesa i zniszczyli jego imperium. Nie wiedzieli jednak, że syn Reyesa, Dante ( Jason Momoa ), był świadkiem tego wszystkiego i przez ostatnie 12 lat obmyślał plan, dzięki któremu Dom zapłaci najwyższą cenę. Plan Dantego rozproszy rodzinę Dominica od Los Angeles po katakumby Rzymu, od Brazylii po Londyn i od Portugalii po Antarktydę. Powstaną nowi sojusznicy, a starzy wrogowie powrócą na nowo. Wszystko się zmieni, gdy Dom odkryje, że jego 8-letni syn ( Leo Abelo Perry ) jest celem zemsty Dantego.