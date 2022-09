CANAL+ online: Ostatni klaps na planie trzeciego "Kruka"

Zakończyły się zdjęcia na planie kontynuacji serialu CANAL+ " KRUK ", którego dwa pierwsze sezony zachwyciły widzów i krytyków. Pełna tajemnic i mroku historia Adama Kruka (w tej roli Michał Żurawski ) przez wielu dziennikarzy została uznana za najlepszą polską produkcję serialową ostatnich lat. Trzecia odsłona " KRUKA " jeszcze w tym roku w CANAL+ online!Niewielu jest w rodzimym kinie tak niejednoznacznych bohaterów. Adam Kruk to postać targana wewnętrznymi demonami i spleciona ze sprzeczności – z jednej strony to mężczyzna pełen prawa i dobrych intencji, z drugiej – człowiek emanujący bólem, zarówno fizycznym, jak i egzystencjalnym, który popycha go niejednokrotnie do kwestionowalnych moralnie czynów. W nowym sezonie do sumy emocji Kruka dochodzi rozpacz oraz żałoba, trauma po śmierci żony i niepohamowana chęć zemsty.Aurę mroku i tajemnicy podkreśla wyjątkowy, mistyczny klimat Podlasia. Miejsca, gdzie sacrum dawnych obrzędów i wierzeń miesza się z profanum brutalnego, przestępczego półświatka. Bo i tym razem widzowie serialu powrócą wraz z Krukiem do Białegostoku, gdzie policjant spróbuje dokończyć niezamknięte sprawy. Ponownie obserwować też będą nieustającą walkę dobra ze złem, toczącą się zarówno w tym tradycyjnym życiowym wymiarze, jak i wewnętrznym, która targa życiem wszystkich bohaterów. Nie tylko Kruk stoi na rozstaju wyborów determinujących przyszłość.W nowym sezonie serialu, poza główną postacią, na ekranie pojawią się ponownie także m.in. Justyna ( Magda Koleśnik ) czy Rudy ( Tomasz Włosok ). Podlaska magia wróci natomiast za sprawą szeptuchy ( Danuta Kierklo ).