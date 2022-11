Call of Duty: Warzone 2.0 ze świetnym zwiastunem premierowym!

Nowe zagrożenia, nowi sojusznicy, nowe narzędzia i nowe doświadczenia, które przeniosą Cię wprost do świata Warzone . Dowiedz się więcej o nowych dodatkach i zmianach w Warzone 2.0 zanim wyruszysz do Al Mazrah! Call of Duty: Warzone 2.0 na nowo zdefiniuje rozgrywkę free-to-play dzięki zupełnie nowemu trybowi – DMZ. Co więcej, poza już dobrze znanymi i uwielbianymi przez graczy funkcjami, tryb Battle Royale otrzyma również kilka niesamowitych nowych opcji. We wszystkich trybach natomiast miłośnicy serii mogą spodziewać się nowych strategii walki dzięki usprawnionej mechanice pojazdów, starciom w wodzie i nie tylko.