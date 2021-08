Najlepsze gry darmowe. Top 15 gier, w które warto zagrać

RANKING NAJLEPSZYCH GIER DARMOWYCH

Xbox One wydawca Ripstone Ltd. Studio Respawn, produkujące najlepsze gry FPP dla EA wzięło się za temat free to play i od razu uderzyło z pełną siłą. " Apex Legends " to przedstawiciel gatunku battle royale z ciekawymi bohaterami i masą broni, w którego możecie zagrać za darmo zarówno na konsolach, pecetach, jak i smartfonach. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że gra prezentuje sobą tak wysoki poziom, że momentami aż ciężko uwierzyć, że gramy w niego za darmo.

Xbox One wydawca Grinding Gear Games Najbardziej dokładnym opisem tej gry będzie - darmowe "Diablo"." Path of Exile " zostało stworzone przez studio, które założyli byli pracownicy Blizzarda. Tworzymy sobie postać i ruszamy w przygodę hack'n'slash, przedzierając się przez hordy wrogów i rozwijając swojego bohatera. Gra nie zmusza gracza do płacenia, a wszystkiego co dostajemy spokojnie nam wystarczy na przyjemną zabawę, jednak dostępne w grze mikrotranskacje nie tylko umilą, ale i dzięki nim ułatwimy sobie trochę zabawę.

Mobile wydawca Ubisoft Ta komiksowa, ładna dla oka bijatyka udowadnia, że najlepsze gry to mogą być jednocześnie darmowe gry. Świetna oprawa, przyjemny system walki i ciągłe współprace ze znanymi markami powodują, że ciężko się od tego tytuły oderwać. Twórcy chwalą się, że ich gra nie posiada płatnych elementów ułatwiających zabawę, a cała zawartość jest dostępna dla każdego za darmo. Nasze portfele mogą odetchnąć z ulgą, choć w grze zostały zaimplementowane małe płatne dodatki, które aż chce się mieć.

Xbox One wydawca Activision Kiedy tak wielka seria jak "Call of Duty" wchodzi w darmowe gry, to od razu wiadomo, że będzie to coś wielkiego. " Warzone " to kolejny w tym rankingu przedstawiciel gatunku battle royale, w którym lądujemy na wielkiej mapie i staramy się dotrwać do końca. Przeniesienie do gry wielu postaci i lokacji znanych z "Call of Duty" powoduje, że to pozycja obwiązkowa dla każdego fana tej serii, obok której nie będziesz mógł przejść obojętnie. "Warzone" jest tak popularne, że zeszłoroczna odsłona "Call of Duty" została zapowiedziana właśnie w nim.W 2021 ten zabieg ma być znów powtórzony.

Mobile Fenomen przełomu 2020/2021, który podbił serca graczy na całym świecie. Do zabawy potrzeba kilku graczy, a jeden z nich zostaje impostorem - stara się nie tylko zabić innych graczy, ale i doprowadzić do katastrofy statku, na którym są. Inni oczywiście nie stoją w miejscu, starając się nie tylko naprawić statek, ale i odkryć kto jest tym impostorem. Przy dużej liczbie graczy, może być tak, że zamiast jednej osoby, dwie są impostorami. Najlepsze jest to, że tytuł możesz pobrać za darmo na smartfony lub w cenie małej pizzy dostać na PC i konsolach.

9 GRA Wiedźmin: Pogromca Potworów The Witcher: Monster Slayer 2021 2021 7,2 10 80 ocen społeczności 39 chce zagrać gatunek RPG kraj Polska deweloper spokko współfinansowanie Mobile wydawca spokko W 2021 na rynku zadebiutował mobilny Wiedźmin, bazujący na podobnych zasadach co " Pokemon GO ", jednak tutaj zamiast łapać stworki walczymy z napotykanymi potworami. Wierność książkowym oryginałom i serii gier powoduje, że to jedna z tych darmowych gier, które musicie mieć w swoich telefonach. Choć w tej chwili nie ma jeszcze możliwość wyzywania innych graczy na pojedynki, to możecie ich dodawać do znajomych i wysylać sobie wzajemnie prezenty. Możemy też zdradzić, że jeśli znacie konsolowego " Wiedźmina " to spotkacie tu znane postaci.

PS5 wydawca Digital Extremes To trzecioosobowa strzelanka akcji, w której wcielamy się w postać Tenno – kosmicznego ninja, który budzi się z kriosnu, aby obronić układ Origin. W grę można grać zarówno samemu, jednak dużo większą frajdę daje wspólna zabawa z innymi graczami. To jeden z tych darmowych tytulów, w które zagracie zarówno na komputerach PC, jak i na konsolach. Gra jest cały czas rozwijana, a najbardziej oddani jej gracze poświęcili masę czasu i mają tak wysokie poziomy, że aż trudno w to uwierzyć.

Mobile wydawca Bethesda Softworks Inc. Wydany kilka lat temu na smartfony mobilny " Fallout " z miejsca podbił serca graczy i zawędrował na konsole oraz PC. Gra mocno czerpie z dorobku serii Fallout, jednak rozgrywka jest zupełnie inna - jak nadzorca krypty rozbudowujemy ją oraz zarządzamy wprowadzającymi się do niej osadnikami. Choć od premiery minęło już kilka lat, to w 2021 jest ona wciąż rozwijana i pojawia się w niej nowa zawartość. Na smartfonach pojawiły się po premierze " Fallout Shelter " inne darmowe gry z podobnym modelem zabawy, jednak żadna z tych gier nie osiągnęła takiego sukcesu.

Switch Są darmowe gry, które tak były od początku planowane i są też gry, które zadebiutowały jako płatne, aby potem stać się darmowe. " Rocket League " to gra w piłkę z pewnym twistem - sterujemy samochodami! Dziś po wielu aktualizacjach to jeden z najlepszych tytułów free to play, w których zamiast standardowych postaci mamy samochody. Co jakiś czas pojawiają się też limitowane samochody, jak np: najlepsze Aston Martin Jamesa Bonda, co na pewno przyciąga do niej tysiące nowych graczy.

Mobile Co powiecie na darmową grę online, w której tworzy się własne gry? " Roblox " na to pozwala, a najlepsze jest to, że jest darmowy. Możemy oczywiście nie tylko tworzyć i programować swoje produkcje, ale i pobierać darmowe gry innych graczy ze specjalnego rynku. Wewnątrzgrowa waluty Robux pozwala na kupowanie unikalnych przedmiotów, którymi potem urozmaicimy swoje gry. " Roblox " dostępny jest w tej chwili na komputerach PC, smartfonach oraz konsolach Xbox.

4 GRA Pokémon GO 2016 2016 6,6 10 3 237 ocen społeczności 120 chce zagrać gatunek RPG kraj USA deweloper Niantic współfinansowanie Mobile wydawca Niantic Nie ma chyba na świecie osób, które nie słyszałyby o tym fenomenie. Firmy The Pokemon Company oraz Niantic wspólnymi siłami przeniosły tytuły Pokemon nie tylko na nasze telefony, ale i na nasze ulice za sprawą " Pokemon GO ". Gra opiera się na geolokalizacji i aby się w niej poruszać musimy chodzić z telefonem po mieście. A jaki jest jej cel? To chyba jasne - ZŁAPAĆ JE WSZYSTKIE! Gra również jest cały czas rozwijana, pojawiają się w niej nowe funkcje, Pokemony do złapania, a na mieście czekają na Was inni gracze chętni do pojedynków. Szykujcie swoje najlepsze Pokemony i do walki!

Mobile wydawca Riot Games Nie mogło w tym rankingu zabraknąć najpopularniejszej na świecie gry free to play z gatunku MOBA. W tej drużynowej grze z ponad 140 bohaterami do wyboru dwie drużyny składające się z pięciu potężnych bohaterów walczą ze sobą, by zniszczyć bazy przeciwnika. " League of Legends " dostępne jest tylko na PC i choć doczekała się nie jednego klonu, to konkurencja wciąż jest sporo w tyle. To też oczywiście gra online, w której walczymy z innymi graczami. Uwaga, nie da się przerwać po jednej rozgrywce!

Mobile wydawca Epic Games Czy to wciąż darmowa gra czy już platforma? Patrząc na wyniki finansowe, można się nad tym poważnie zastanawiać. " Fortnite " to najpopularniejszy na świecie przedstawiciel gatunku battle royale w modelu free to play, w którego wszyscy mogą wspólnie grać (dzięki cross-play), niezależnie od tego na czym grają. Wystarczy tylko pobrać darmowego klienta gry. Co chwila pojawia się nowa wersja, wprowadzająca nowe postacie i fabułę, a w grze mamy dziesiątki znanych bohaterów (Marvel, DC, Street Fighter, John Wick - długo by wymieniać). Nic dziwnego, że " Fortnite " zasiadł na top tego rankingu darmowych gier.

Macie ochotę pograć w nowe gry, ale w portfelu pusto? Mamy dla Was zestawienie 15 gier free to play, które pobierzecie za darmo i będziecie się przy nich dobrze bawić. Jak to w przypadku darmowych gier - są w nich mikropłatności, jednak żadna z wybranych przez nas gier Was do nich zmuszać nie będzie.Zobacz też nasze wcześniejsze zestawienia: najlepsze gry podobne do GTA najlepsze gry z uniwersum Star Wars oraz najlepsze gry o zombie W naszym zestawieniu znajdziecie nie tylko darmowe tytuły na konsole i PC, ale również produkcje, które pobierzecie na swoje smartfony. Co więcej, w wiele z tych gier możecie grać na różnych urządzeniach, a Wasz postęp będzie się między nimi synchronizował. Znalazły się takie popularne gry jak " League of Legends ", " Warframe " czy " Fortnite ", jak i kilka mniej znanych, jednak równie dobrych produkcji. Zapraszamy!