W tym roku zagramy w nowe "Call of Duty: Modern Warfare" i "Warzone"

Infinity Ward opublikowało dziś na swoim blogu wpis, z którego dowiedzieliśmy się jakie są kolejne plany związane z serią "Call of Duty". Tegoroczna odsłona będzie tworzona przez Infinity Ward i będzie bezpośrednią kontynuacją wydanego w 2019 roku " Call of Duty: Modern Warfare ". Wraz z grą ma zadebiutować również nowe " Call of Duty: Warzone ".Obie gry powstają od podstaw w uwielbianym przez graczy studio Infinity Ward i obie mają wykorzystać nowy silnik graficzny (choć to słyszeliśmy już parę razy i często chodziło wyłącznie o ulepszenie poprzedniego silnika). Nowe " Warzone " ma być ogromną ewolucją trybu Battle Royale oraz zaoferować nowy tryb sandbox (piaskownicy). Więcej szczegółów o obu grach poznamy w najbliższych miesiącach, zaś premiera najpewniej odbędzie się, standardowo dla serii, jesienią.Poprzednia odsłona " Modern Warfare " została bardzo ciepło przyjęta przez graczy i krytyków. Naszą recenzję autorstwa Michała Walkiewicza możecie przeczytać klikając tutaj Warto również dodać, że pojawiły się niedawno nowe informacje na temat planowanego kupna Activision Blizzard przez Microsoft . Do transakcji dojdzie najpewniej dopiero w połowie 2023 roku, jednak Microsoft zadeklarował się ostatnio, że nie ma w planach robienia z "Call of Duty" tytułu na wyłączność dla Xboksa i PC. Firma nie chce rozbijać istniejących już społeczności graczy, ale czy to faktyczne deklaracje czy tylko mydlenie oczu amerykańskim i europejskim komisjom, które muszą wydać zgody na zakup Activision Blizzard przekonamy się pewnie dopiero w 2023 lub 2024 roku.