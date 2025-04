Verdansk powraca do Call of Duty: Warzone! Klasyczna mapa już dostępna

Mapa została odtworzona niemal 1:1 — twórcy zapewniają, że aż 95% obszaru to wierna rekonstrukcja pierwotnej wersji. Pozostałe 5% stanowią subtelne usprawnienia i dodatki, które poprawiają komfort gry, takie jak lepsza widoczność, dostępność trudno dostępnych miejsc, detale kosmetyczne czy nowe strefy walki, np. południowe klify i wybrzeże Kastovii.Powrócą również kultowe lokacje jak Superstore, Quarry, Military Base czy szpital. Gracze będą mogli ponownie zawalczyć w pierwotnym Gulagu i sięgnąć po klasyczne bronie, takie jak Kilo 141, CR-56 AMAX czy HDR.Wraz z premierą odświeżonej mapy, 3 kwietnia o godzinie 9:00 czasu polskiego wystartowało także specjalne wydarzenie z okazji powrotu Werdańska. Na graczy czeka aż 20 darmowych nagród do odblokowania. Warto zaznaczyć, że nowy sezon "Call of Duty: Black Ops 6" ruszył dzień wcześniej, 2 kwietnia.Powrót Werdańska to ukłon w stronę fanów i hołd dla początków Warzone. Jeśli pamiętasz emocje z pierwszych skoków nad Superstore czy walki o życie w więziennym Gulagu — to wydarzenie, którego nie możesz przegapić.