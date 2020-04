Cannes 2020 bez Tygodnia Krytyki i Quinzaine des Réalisateurs

Getty Images © David M. Benett



Nawet jeśli tegoroczny festiwal w Cannes dojdzie do skutku, nie odbędą się towarzyszące mu od lat imprezy Tydzień Krytyki oraz Quinzaine des Réalisateurs.W oficjalnym oświadczeniu organizatorów czytamy:Tydzień Krytyków towarzyszy canneńskiemu festiwalowi od 1962 roku. Przegląd służy jako forum, na którym początkujący reżyserzy mogą zaprezentować swoje dzieła szerokiej publiczności.Quinzaine des Réalisateurs (czyli "Dwa tygodnie reżyserów") istnieje od 1969 roku. To impreza koncentrująca się na filmach niezależnych, niepokornych i eksperymentalnych.Przypomnijmy: pierwotnie 73. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes miał się odbyć w dniach 12-23 maja. W połowie marca postanowiono jednak, że impreza zostanie przesunięta na później. Organizatorzy liczyli, że uda się przeprowadzić festiwal pod koniec czerwca i na początku lipca. Teraz ten termin nie wchodzi w grę. A wszystko po decyzji francuskiego rządu ogłoszonej przez prezydenta, Emmanuela Macrona. Zgodnie z nią po 11 maja zaczną być znoszone restrykcje wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Jednocześnie ogłoszono, że do połowy lipca obowiązywać będzie zakaz organizowania imprez masowych, w tym również festiwali filmowych.