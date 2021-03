Cezary 2021: Corinne Masiero rozebrała się do naga w proteście

W piątek wieczorem odbyła się ceremonia wręczenia Cezarów , najważniejszych francuskich nagród filmowych. Tegoroczna gala przejdzie do historii za sprawą jednej z prezenterek - Corinne Masiero W trakcie transmitowanego na żywo wydarzenia aktorka na scenie rozebrała się do naga. Był to jej sposób na wyrażenie sprzeciwu wobec nieudolnej polityki rządu i akt solidarności z tymi wszystkimi artystami i przedstawicielami kultury, którzy utracili możliwość wykonywania swoich zawodów przez pandemię COVID-19. Na plecach Masiero znajdował się apel skierowany do premiera Jeana Castexa "Oddaj nam sztukę, Jean".Tak wydarzenie to wyglądało w relacji na żywo:A tymczasem wielkim wygranym gali okazała się czarna komedia " Żegnajcie, głupcy ". Obraz zdobył w sumie siedem statuetek, w tym dla najlepszego filmu i reżysera. Trzy Cezary powędrowały do rąk twórców dokumentu " Nastolatki ".Szansę na statuetkę miało polskie " Boże ciało ". Przegrało jednak z duńskim " Na rauszu ".