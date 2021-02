"Boże Ciało" nominowane do Cezara

Na długiej liście międzynarodowych wyróżnień dla " Bożego Ciała " pojawiła się właśnie kolejna pozycja - dzieło Jana Komasy zostało nominowane do francuskiej nagrody filmowej Cezar w kategorii "Najlepszy film zagraniczny".Polska produkcja powalczy o statuetkę z " 1917 Sama Mendesa , " Mrocznymi wodami Todda Haynesa , " Na rauszu Thomasa Vinterberga oraz " La virgen de agosto Jonása Trueby . Zwycięzców poznamy 12 marca. Boże Ciało " miało swoją światową premierę w sierpniu 2019 roku na festiwalu w Wenecji. Od tego czasu inspirowany autentycznymi zdarzeniami dramat Komasy otrzymał nominacje m.in. do Oscara, Europejskich Nagród Filmowych oraz hiszpańskich nagród Goya. Polska Akademia Filmowa wyróżniła go 11 Orłami, w tym dla najlepszego filmu.Utwór opowiada historię 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje jednak w swoim życiu nowy, ważny cel. Postanawia go zrealizować, nawet jeśli jego tajemnica miałaby wyjść na jaw...Pełną listę nominacji do Cezara znajdziecie TUTAJ