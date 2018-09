Charlie Hunnam w nowym filmie reżysera "Assassin's Creed"

Getty Images © Alexander Koerner



Dziś pisaliśmy już o filmie Justina Kurzela . Ale Australijczyk pracuje też nad innym obrazem -. I właśnie dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączył Charlie Hunnam ).Film jest ekranizacją nagrodzonej Bookerem "Prawdziwej historii Neda Kelly'ego" autorstwa Petera Careya. Książka opowiada o legendarnym australijskim bandycie, który przez dwa lata terroryzował kraj, dokonując napadów rabunkowych. Zasłynął między innymi tym, że nosił... zbroję, która chroniła go przed strzałami z broni palnej. Według legendy napadał bogatych, a zrabowane pieniądze oddawał biednym. Powieść Careya hołduje tej legendzie i przedstawia Kelly'ego nie jako bandytę, ale jako bohatera i bojownika o wolność.Zdjęcia do tego obrazu powoli dobiegając końca. W obsadzie znaleźli się m.in.: George MacKay