Chińczycy pokochali Spider-Mana

nie utrzymało pozycji lidera w zagranicznym box offisie. Wystarczyła premiera w trzech krajach (a w zasadzie w jednym - Chinach), by nowym numerem jeden zostało komiksowe widowiskoProdukcja studia Sony zgarnęła w weekend(łącznie z czwartkiem na koncie jest 110,5 mln). Prawie cała kwota pochodzi z Chin - 94,1 mln dolarów w weekend, 97,3 mln łącznie. Jest to czwarte najlepsze otwarcie filmu o superbohaterach (za trzecią i czwartą częściąoraz) i niewiele gorsze od łącznych wyników(116,3 mln dolarów).Świetnieporadził sobie również w Japonii. Jego wyniki szacuje się tam na 9,4 mln dolarów. Jest to piąty najlepszy wynik otwarcia komiksowego widowiska w tym kraju (za całą trylogią o Człowieku-Pająku Sama Raimiego oraz). Nie wystarczyło to jednak do zajęcia w weekend miejsca pierwszego. Japończycy wciąż masowo oglądają, którego wpływy spadły tam zaledwie o 14%.Trzecim rynkiem, gdziejuż się pojawił, jest Hongkong. Obraz zarobił tam 3,8 mln dolarów, co jest najlepszym otwarciem produkcji studia Sony. Od poniedziałku widowisko zacznie podbój reszty świata.spadło na miejsce drugie. Weekendowe wpływy szacujemy na. Łącznie poza granicami USA animacja zarobiła już 259,6 mln dolarów, a globalnie zbliża się do granicy 500 milionów (obecnie 496,5 mln), choć wciąż sporo ważnych rynków czeka na premierę.Jedynym dużym krajem, w którym animacja miała swoją premierę w minionym tygodniu, była Francja. Od środyzarobiło tam 7 milionów dolarów, co jest piątym najlepszym otwarciem produkcji Pixara w tym kraju. Spośród krajów, gdzie film miał już wcześniej swoją premierę, najważniejszym pozostają Chiny z weekendowymi wpływami w wysokości 5,2 mln dolarów.Podium kompletuje nowość od Warner Bros.. Film zarobił w weekend. Ponieważ w wielu krajach pokazywany był już od połowy tygodnia, to łącznie na koncie jest 45 milionów dolarów. Jest to wynik lepszy od tego osiągniętego w tych samych krajach przez pierwsząo 6%.Horror trafił do kin w 63 państwach, z czego w 22 został numerem jeden. Zdecydowanie najlepszym rynkiem okazał się Meksyk, skąd pochodzi 6,9 mln dolarów. Dobrzesprzedała się też w Indonezji (5,0 mln dolarów), Indiach (2,6 mln), Rosji (2,5 mln) i Malezji (2,2 mln).Czwarta pozycja należy w naszym zestawieniu do. Baśniowe widowisko zarobiło w weekend. Nie tylko Japonia jest krajem, gdzie wciąż znajduje się na pierwszym miejscu. Po tygodniowej przerwie film powrócił na pozycję lidera w koreańskim box offisie, gdzie łączne wpływy przekroczyły właśnie 60 mln dolarów. Jest to drugi najważniejszy rynek zagraniczny dla tego filmu, po Japonii, skąd pochodzi ponad 66 mln dolarów.Piątkę zamyka anime, które wciąż świetnie sprzedaje się w Chinach. W drugi weekend film zarobił tam, co daje łączne wpływy w wysokości 54,6 mln dolarów.Na szóstym miejscu wylądowała kolejna produkcja Sony,. Weekendowe wpływy wyniosły. Oznacza to spadek zarobków o prawie 2/3. Jedynym liczącym się rynkiem, gdzie film jeszcze nie był pokazywany, są Włochy. Premiera planowana jest tam dopiero na koniec lipca.Ostatnie miejsce w naszym zestawieniu zajmuje animacjaz wynikiem. Obraz miał swoją premierę w Niemczech (gdzie od czwartku zarobił 2,2 mln dolarów), Brazylii (gdzie od czwartku zarobił 1,8 mln dolarów) i Polsce (1,3 mln dolarów).