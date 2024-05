21. Millennium Docs Against Gravity: Znamy zwycięzców

KONKURS GŁÓWNY

Grand Prix Dolnego Śląska (Wrocław)

Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni

Nagroda Wolności ufundowana przez Miasto Poznań

BYDGOSZCZ ART.DOC AWARD

Nagroda za Najlepszy Debiut

Nagroda dla Najlepszego Filmu Polskiego

Nagroda Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim

Nagroda Stowarzyszenia Kin Studyjnych w Konkursie Polskim:

Nagroda dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego

Nagroda za Najlepsze Zdjęcia

Nagroda Amnesty International Polska

Nagroda magazynu "Newsweek Psychologia" dla Najlepszego Filmu o tematyce psychologicznej

Nagroda Nos Chopina

Green Warsaw Award

Pozostałe nagrody przyznane podczas gali w Gdyni:

Nagroda ETNOMATOGRAF

Nagroda All About Freedom Festival

KONKURSY, KTÓRE NADAL TRWAJĄ

Swoje nagrody lokalne w Konkursie Głównym przyznały tego dnia także inne miasta festiwalowe. We Wrocławiu Grand Prix Dolnego Śląska powędrowało do filmu, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni trafiła do filmu, Nagrodą Wolności ufundowaną przez Miasto Poznań został wyróżniony film, a BYDGOSZCZ ART.DOC AWARD otrzymał film17 maja poznamy zwycięzcę Nagrody Publiczności Województwa Śląskiego w Katowicach.. Oznacza to, że w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Łodzi oraz Bydgoszczy przed widzami_kami weekend emocjonujących filmów i wydarzeń! W tym roku po raz kolejny MDAG ma charakter hybrydowy.zdecydowana większość tytułów z tegorocznej edycji będzie dostępna na stronie festiwalu - mdag.pl.W Konkursie Głównym 21. Millennium Docs Against Gravity o Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium i 8 000 euro walczyło 12 filmów. Najlepszy wyłoniło jury w składzie: Anna Hints – estońska reżyserka filmowa, Murtada Elfadl – sudański dziennikarz kulturalny, krytyk i kurator filmowy z Nowego Jorku, Lauren Greenfield – nagradzana amerykańska dokumentalistka i wystawiana na całym świecie fotografka.WYRÓŻNIENIAW tym roku już po raz trzynasty zostało przyznane Grand Prix Dolnego Śląska. Lokalne jury w składzie: Karolina Kuszyk – pisarka, tłumaczka, wykładowczyni, Artur Wyrzykowski – reżyser, scenarzysta, producent oraz Anna Zubrzycki – aktorka teatralna, pedagożka przyznało nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 3000 euro dla najlepszego filmu wyłonionego spośród dwunastki startującej w Konkursie Głównym.WYRÓŻNIENIEW Gdyni została wręczona nagroda Prezydenta Miasta Gdyni w wysokości 15 000 zł przyznana przez jury w składzie: Irena Wanda Banat – montażystka filmowa, Patryk Hardziej – ilustrator, projektant grafik, twórca plakatów filmowych i teatralnych oraz Dorota Karaś – dziennikarka "Gazety Wyborczej" z Gdańska.WYRÓŻNIENIEW trakcie tegorocznej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity w Poznaniu po raz czwarty została przyznana Nagroda Wolności ufundowana przez Miasto Poznań (The City Of Poznań Freedom Award). Spośród filmów nominowanych do ogólnopolskiego Konkursu Głównego, na gruncie lokalnym, trzyosobowe Jury wyłoniło zwycięski tytuł, który najwierniej broni fundamentów wolności, walcząc w swoim dokumentalnym przekazie o godność i prawa człowieka. Zwycięski film otrzymał nagrodę w wysokości 3000€. Jury w składzie: Ewa Ewart – dziennikarka i wielokrotnie nagradzana reżyserka filmów dokumentalnych, Agnieszka Jankowiak-Maik – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, doktorka nauk humanistycznych, publicystka i aktywistka edukacyjna oraz Klaudiusz Chrostowski – autor filmów fabularnych, dokumentalnych i teledysków.WYRÓŻNIENIENagrodę Bydgoszcz ART.DOC Award 2024 o wartości 2000 Euro autorce_autorowi najlepszego filmu z Konkursu Głównego przyznało jury w składzie: Stanisław Cuske - autor zdjęć i reżyser filmów dokumentalnych, Katarzyna Marcysiak - dokumentalistka, dziennikarka i publicystka oraz Andrzej Kaliski – adwokat od 2005 r., członek Bydgoskiej Izby Adwokackiej.Nagroda za Najlepszy Debiut wynosi 2000 euro i została przyznana przez Międzypokoleniowe Jury składające się z nastolatków oraz osób w wieku 55+. Nagroda wspiera rodzące się talenty dzięki Sponsorowi - marce Visa, która jest jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych. W tym roku jury zasiadali: Eleonora Stokowska Starzycka, Ela Hołoweńko, Sylwia Sapocińska, Zuzanna Gawor, Krzysztof Kornfeld, Hanna Podleśna.W Konkursie Polskim na 21. MDAG o Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego oraz 3000 euro walczyło 12 filmów. Najlepszy wyłoniło jury w składzie: Anna Trzebiatowska – programerka Festiwalu Sundance, Jaie Laplante – dyrektor artystyczny DOC NYC oraz Ola Salwa – krytyczka filmowa, szefowa Gdynia Industry na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.WYRÓŻNIENIEFilmy prezentowane w Konkursie Polskim miały szansę na Nagrodę Smakjam za Najlepszą Produkcję – 3000 euro lub równowartość tej sumy w formie usług postprodukcyjnych – przyznawaną przez studio Smakjam. Zwycięski tytuł wybrał zespół partnera.Nagrodą jest wsparcie kampanii promocyjnej zwycięskiego filmu w kinach w kwocie 8 000 złotych. Zwycięzcę wybrało w jury w składzie: Patrycja Blindow (Kino Żeglarz w Jastarni), Krzysztof Ociepa (Kino Rialto w Katowicach), Iwona Bartnicka (Kino 60 Krzeseł w Gorzowie Wielkopolskim).WYRÓŻNIENIA Rave ", reż. Łukasz Ronduda Po raz trzeci na festiwalu został zaprezentowany Konkurs Filmów Krótkometrażowych, których długość nie przekracza 45 minut. Dzięki swojej zróżnicowanej tematyce stanowią idealny punkt wyjścia do poznania zagadnień rozwiniętych w filmach pełnometrażowych, prezentowanych na festiwalu. Nagroda w tym konkursie ma wysokość 2000 euro, a jego patronem jest TikTok. Nagrodę przyznało jury w składzie: Beata Pacak – selekcjonerka stacji CANAL+Polska i kanału Ale kino+, Mourad Moussa – wiceszef biura programowego i programer festiwalu Visions du Réel oraz Qila Gill – kierowniczka Działu Programowego na London Short Film Festival.WYRÓŻNIENIEOperator filmu nagrodzonego za najlepsze zdjęcia otrzymał 2000 euro. W konkursie znalazło się 12 tytułów, które zachwycają stroną wizualną. Zwycięzcę wybrało jury w składzie: Kacper Czubak – operator filmowy, Alicja Lesiak – fotografka, finalistka Paszportów Polityki i Grand Press Photo, Paweł Ziemilski – reżyser i producent filmów dokumentalnych.Nagroda Amnesty International Polska w wysokości 3000 euro jest podziękowaniem dla tych, którzy swoją pracą filmową pokazują, czym są prawa człowieka. Zwycięski film spośród 12 nominowanych wybrało jury w składzie: Anna Błaszczak–Banasiak – dyrektorka Amnesty International Polska, Marta Tomkiewicz-Januszewska – adwokatka, członkini zarządu Amnesty Internation Polska oraz Marek Kozakiewicz – reżyser filmowy.WYRÓŻNIENIE Mnich ", reż. Mira Jargil W tym roku po raz drugi redakcja "Newsweek Psychologia" przyznała swoją nagrodę dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej w wysokości 1000 euro. Najlepszy film wybrali: Dellfina Dellert, Małgorzata Mierżyńska, Joanna Gutral, Iwona Zabielska-Stadnik, Katarzyna Burda oraz Artur Stadnik.WYRÓŻNIENIENagrodę i 2000 euro otrzymał najlepszy film o muzyce i sztuce. W tegorocznym jury zasiedli: Dominika Olszyna-Kniaź – redaktorka naczelna Onet Kultura, Onet Lifestyle oraz ofeminin.pl., Jakub Piątek – reżyser filmowy oraz Agnieszka Szpila – pisarka i aktywistka feministyczna.Nagroda w wysokości 15 000 zł trafiła do najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Fundatorem nagrody jest m. st. Warszawa. Zwycięzcę wybrało jury w składzie: Leszek Drogosz – zastępca dyrektora Biura Infrastruktury m. st. Warszawy, Maria Krauss – producentka filmów dokumentalnych oraz Wiktoria Jędroszkowiak – aktywistka, współzałożycielka inicjatywy WSCHÓD.WYRÓŻNIENIEPo raz czwarty w Gdyni została przyznana Nagroda ETNOMATOGRAF, przyznawana przez Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku dla najlepszego filmu o tematyce etnograficzne i antropologicznej.Po raz drugi wręczona została Nagroda All About Freedom Festival przyznawana przez Europejskie Centrum Solidarności dla filmu, który najtrafniej odnosi się do najbardziej aktualnych wyzwań, przed którymi stoi człowiek i przyczynia się do szerokiego zrozumienia wartości solidarności.Do końca części kinowej festiwalu, czyli do 19 maja, nadal trwają głosowania publiczności - do Nagrody Dokumentalnej Warszawy (Nagrody Publiczności) oraz Nagrody Onet.pl Big Screen Doc, której zwycięzcę wybiorę widzowie_ki w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni i Poznaniu. Wyniki tych dwóch głosowań zostaną podane 20 maja. Po części online festiwalu, 3 czerwca, zostanie ogłoszona Nagroda Publiczności online, które trafi do najpopularniejszego filmu drugiej części 21. MDAG. Millennium Docs Against Gravity odbywa się odw siedmiu miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Łódź i Bydgoszcz), a następnie online - odna mdag.pl . Mecenasem tytularnym wydarzenia jest Bank Millennium ( https://www.bankmillennium.pl/ ).