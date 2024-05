Wydarzenia w ramach 21. MDAG online!

TOP 3 Wojciecha Diduszki

Część online Millennium Docs Against Gravity to nie tylko niemal 140 filmów, ale też spotkania na żywo na Instagramie. Towarzyszą jednym z najpopularniejszych filmów tej edycji - " W stronę słońca ”, reż. Agnieszka Kokowska oraz " Nie jesteś sama ”, reż. Karolina Lucyna Domagalska Festiwal trwa do 3 czerwca na mdag.pl!Czy porzucenie dotychczasowego życia i wyjazd w nieznane może przynieść szczęście? Spotkaj się i porozmawiaj z bohaterami filmu "W stronę słońca" w reż. Agnieszki Kokowskiej! Zapraszamy na live z najpopularniejszą rodziną podróżniczą w Polsce. Spotkanie z ( @thebigfivefamily ) poprowadzi Aga Kozak.Ich numer telefonu poznaliśmy na demonstracjach, twarze widzieliśmy na okładkach gazet i antyaborcyjnych furgonetkach, a nazwiska znamy z kampanii społecznych i raportów sądowych. Poznaj niezwykłe aktywistki i bohaterki filmu "Nie jesteś sama". Zapraszamy na live, którego gościniami będą Karolina Lucyna Domagalska - reżyserka filmu oraz Justyna i Natalia - współtwórczynie Aborcyjnego Dream Teamu. Spotkanie poprowadzi Karolina Sulej.Tym razem dyrektor Konkursu Polskiego Wojciech Diduszko poleca trzy filmy, które warto zobaczyć w trakcie 21. MDAG ONLINE. To opowieści o ludziach i wydarzeniach, które dowodzą, że prawda jest często bardziej zaskakująca niż fikcja.Historia życia Libuše Jarcovjákovej, czeskiej Nan Goldin. Szalony świat czechosłowackiej kontrkultury, jazda po bandzie w totalitarnym państwie. To nie był bunt w kapitalistycznym społeczeństwie, gdzie karą mógł być brak pieniędzy na czynsz. Tu za odmienność groziło więzienie lub wieczne, systemowe upokorzenie. A Libuše się nie bała - żyła na marginesie, była niezależna, nigdy nie sprzedała się systemowi. Gdy już można było, zaczęła podróżować do Japonii i Berlina Zachodniego, których życie również namiętnie portretowała. Niezwykły, również formalnie, film, których ogląda się z zaciśniętym gardłem.Cool war zamiast Cold war! A przynajmniej taka była część diabolicznego planu. Lata 60-te w pełnym rozkwicie - Afryka uzyskuje niepodległość, wielkie mocarstwa inicjują zamachy stanu i morderstwa (Lumumba!), Fidel Castro nocuje na Harlemie, Chruszczow wali butem w stół, Max Roach wdziera się na obrady ONZ. A w ścieżce dźwiękowej i na ekranie: John Coltrane, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Eric Dolphy, Nina Simone jako budowanie amerykańskiej soft power. Oglądałem ten film jak w gorączce, totalnie polecam!"Niektórzy ludzie uważają, że piłka nożna jest sprawą życia i śmierci. Jestem rozczarowany takim podejściem. Mogę zapewnić, że to coś o wiele ważniejszego" - powiedział Bill Shankly, legendarny trener Liverpoolu. Taki właśnie jest ten film - piłka nożna jest tu tylko lustrem, w którym przeglądają się społeczne zjawiska, wprawiające świat w ruch. Nie zawsze w kierunku, którego byśmy sobie życzyli! Historia jest niesamowita - w 1971 w Meksyku odbył się gigantyczny turniej piłkarski, gromadzący na każdym z meczy po kilkadziesiąt tysięcy widzów, o którym wszelki słuch zaginął. Zobaczcie na własne oczy, dlaczego tak się stało!Najlepsze reprezentacje piłki nożnej kobiet uczestniczyły w wielkich zawodach w 1971 roku w Meksyku. Ponad 60 lat później, twórcy filmu wracają do wydarzeń, które zostały intencjonalnie wymazane z kart historii.Poruszająca opowieść o dorastaniu, wartości wsparcia drugiej osoby oraz sportowym duchu walki młodej amerykańskiej bokserki, która musi zmierzyć się nie tylko z przeciwniczkami.W filmie piłkarki z Korei Północnej zastanawiają się nad rozwojem swojej kariery w piłce nożnej, a także własnym życiem.Pewnego dnia Nada dostaje propozycję pracy jako tragarz w wyprawie na świętą Kumbhakarnę. Jeśli się zgodzi, będzie to oznaczało złamanie tabu i narażenie się na gniew bogów.