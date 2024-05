TOP 3 Justyny Fogler

TOP 4: queerowe spojrzenia

Rozpoczyna się pierwszy weekend 21. MDAG Online. Niemal 140 filmów czeka na publiczność festiwalową na mdag.pl. Festiwal potrwa do 3 czerwca. Za nami już spotkanie z bohaterami_kami filmu " W stronę słońca ", w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejny live na Instagramie - tym razem z bohaterkami filmu " Nie jesteś sama " oraz reżyserką Karoliną Lucyną Domagalską Zwracamy szczególną uwagę na filmy, które są oznaczone informacją, że pula biletów jest ograniczona. Prosimy o ich oglądanie w pierwszej kolejności, ponieważ nie zawsze udaje się wynegocjować więcej odtworzeń z producentami.Ich numer telefonu poznaliśmy na demonstracjach, twarze widzieliśmy na okładkach gazet i antyaborcyjnych furgonetkach, a nazwiska znamy z kampanii społecznych i raportów sądowych. Poznaj niezwykłe aktywistki i bohaterki filmu "Nie jesteś sama". Zapraszamy na live, którego gościniami będą Karolina Lucyna Domagalska - reżyserka filmu oraz Justyna i Natalia - współtwórczynie Aborcyjnego Dream Teamu. Spotkanie poprowadzi Karolina Sulej.Przed pierwszym weekendem festiwalu Justyna Fogler poleca trzy filmy, które warto zobaczyć. To opowieści o trzech zupełnie innych miejscach na świecie. Łączy je opowieść o ludzkich emocjach, nawet jeśli nie zawsze mają wyłącznie ludzkich bohaterów.Jeśli macie taką możliwość, to polecam obejrzeć ten film na jak największym ekranie i z porządnie rozkręconym dźwiękiem. Już pierwsze ujęcie przejazdu przez tunel metra zapowiada przeżycie dość hipnotyczne, a chwilę później znajdziemy się na jednej z imprez w klubie Funky Town w chińskim Chengdu. To bezpieczna przystań dla queerowej społeczności i artystów wszelkiej maści, której kres jest blisko ze względu na budowę nowej linii kolejowej. Pełna rytmu migawka z konkretnego momentu w życiu bohaterów i jednocześnie jeden z najbardziej przejmujących filmów o samotności w wielkim mieście, jakie widziałam do dawna.Zaglądamy do wspólnego życia pary artystów w wieku seniorskim. Tylko tyle i aż tyle. To taki film, który może nam sporo powiedzieć o nas samych, jeśli zastanowimy się, o czym właściwie jest i co nas w nim najbardziej porusza. Może to być oswajanie śmierci, opieka nad bliską osobą, pozostawanie w cieniu partnera, który zrobił ogromną karierę. Dla mnie to film-wskazówka, jak po dekadach związku żyć ze sobą, a nie obok siebie. Jak nie przestawać rozmawiać i zachować otwartość na drugą osobę. Piękny film o miłości!Oglądając ten film, można głęboko odetchnąć i odpocząć od wielkich-ważnych-trudnych tematów. Bohaterka filmu Terry Measer prowadzi klinikę dla chorych kolibrów, które ludzie przywożą do niej z całego Los Angeles. Śledzimy losy poszczególnych ptaków, poznajemy ich jakże zróżnicowane temperamenty i ze wzruszeniem kibicujemy im w powrocie do zdrowia. Terapeutyczny, kojący wpływ, który te maleńkie stworzenia mają na swoją opiekunkę, udzielił się i mnie. Jeśli chcecie przez półtorej godziny po prostu popatrzeć na coś pięknego, to film dla Was.Porywający dokumentalny portret dziesięciu greckich drag queens, które wychodzą na ulice Aten, aby kwestionować obowiązujące społeczne normy i ograniczenia.Film opowiada o dwóch młodych osobach, które nie utożsamiają się z płcią przypisaną im przy urodzeniu oraz o tym, jak ważne jest wsparcie rodziny i szkoły w podjęciu decyzji o płci w dorosłym życiu.Młody muzyk decyduje się na implant sztucznego narządu po to, aby mógł odbierać dźwięk przybywający na Ziemię z kosmosu i zostać cyborgiem.Film oparty wyłącznie na zdjęciach ukazuje życie i trudną artystycznie drogę Libuše Jarcovjákove, która długo czekała na odkrycie a obecnie jest nazywana "Nan Goldin z Czechosłowacji".