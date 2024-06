Ponad 165 tysięcy osób wzięło udział w 21. MDAG!

Rekordowy wynik części kinowej MDAG

Bank Millennium pozostanie Mecenasem Tytularnym MDAG przez kolejne trzy lata!

MDAG Industry - pomost między Wschodem i Zachodem

Znamy daty 22. MDAG!

Siedem miast, kilkadziesiąt dodatkowych miejscowości w ramach Weekendu z festiwalem, następnie ponad 150 filmów prezentowanych na mdag.pl. Nowe sekcje, spotkania z reżyserami_kami i bohaterami_kami po seansach, debaty, niestandardowe wydarzenia towarzyszące, sekcja doświadczeń VR. To wszystko złożyło się na olbrzymi sukces 21. MDAG. Rekordowa okazała się frekwencja kinowa w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy.Po raz piąty festiwal odbył się w formie hybrydowej, łącząc 10 dni części stacjonarnej w kinach (od 10 do 19 maja) z częścią online w dniach 21 maja - 3 czerwca.. Z kolei wynik oglądalności części online to 41 983 e-biletów. Zakładając, że większość osób nie ogląda filmów w pojedynkę, widzów online było jednak więcej. Festiwale na całym świecie stosują mnożnik 1,7.Część online daje możliwość uczestnictwa w festiwalu także miłośnikom_czkom kina spoza miast festiwalowych oraz osobom z niepełnosprawnościami, dla których dotarcie do kina jest utrudnione.Podczas 21. MDAG w Konkursie Głównym wręczono nie tylko Grand Prix – Nagrodę Banku Millennium, którą otrzymał film "Nie chcemy innej ziemi". W miastach festiwalowych zostały przyznane lokalne nagrody dla konkursowej dwunastki: Grand Prix Dolnego Śląska we Wrocławiu, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni, Nagroda Wolności ufundowana przez miasto Poznań, Nagroda Publiczności Województwa Śląskiego w Katowicach oraz Bydgoszcz Art.Doc Award., przekazał ogromne podziękowania dla, który wspiera konsekwentnie MDAG od 19 lat: "W tym roku Bank Millennium zdecydował się przedłużyć na kolejne trzy lata naszą współpracę. Cieszymy się, że przyświecają nam te same wartości i wspólnie tworzymy przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i bliższego poznania najważniejszych zjawisk, które zmieniają oblicze naszej rzeczywistości"., dzięki którym tak wielkie przedsięwzięcie mogło mieć miejsce.i, zwrócił uwagę na rosnącą popularność MDAG: "21. edycja festiwalu przyniosła ogromny skok, jeśli chodzi o frekwencję. Ponad 20 tysięcy osób więcej uczestniczyło w naszym wydarzeniu niż przed rokiem. Udało nam się zgromadzić w kinach więcej miłośników i miłośniczek filmów dokumentalnych niż w 2019 roku, co oznacza, że możemy mówić już o końcu negatywnego wpływu pandemii na frekwencję części stacjonarnej. Przez ostatnie pięć lat druga odsłona naszego festiwalu, odbywająca się w sieci, na stałe zrosła się z wydarzeniem i cieszy się równie dużym zainteresowaniem co pokazy kinowe. Pomaga nam to dotrzeć z jakościowym przekazem i spełniać naszą edukacyjną rolę w każdym zakątku kraju. Ogromnie cieszy nas także zaangażowanie patronów medialnych oraz pojawienie się w ich gronie kolejnych, nowych redakcji, co w znaczący sposób przyczyniło się do wzrostu ekwiwalentu reklamowego za ten rok -, czyli o niemal 10 mln więcej niż przed rokiem. To także wynik pracy niezastąpionej, której pojawienie się w ekipie festiwalowej w zeszłym roku było prawdziwym zastrzykiem nowej energii. Także nasze działania w mediach społecznościowych są w ciągu ostatnich dwóch lat szczególnie widoczne, w tym rokuz MDAG-owym przekazem dzięki pomocy, odpowiadającej za nasze SM. W końcu na sukces tej edycji wpłynęła konsekwentna zmiana identyfikacji wizualnej festiwalu, której autorem po raz drugi jest".Kolejna edycja działań branżowych MDAG Industry także okazała się wielkim sukcesem.. Millennium Docs Against Gravity staje się kreatywnym hubem łączącym Wschód z Zachodem, jak wspomina: "W tym roku w MDAG Industry wzięło udział o 20% więcej osób niż w poprzedniej edycji, a wydarzenie przyciąga także coraz większą liczbę przedstawicieli branży z całego świata. Pomimo że była to dopiero trzecia edycja, widzimy wyraźnie, że MDAG Industry dynamicznie się rozwija i realizuje swój cel bycia ważnym punktem w kalendarzu marketów dokumentalnych. Widzimy też, jak owocne w tym roku było położenie dużego nacisku na sesje treningowe dla uczestników pitchingów, warsztaty indywidualne dla młodych projektów ze szkół filmowych czy wykłady mistrzowskie z uznanymi nazwiskami z branży.".Znane są już daty kolejnej, 22. edycji Millennium Docs Against Gravity -Filmy cieszące się największym zainteresowaniem widowni zostaną wprowadzonedo kin przez Against Gravity. Pierwszym z nich będzie " W stronę słońca Agnieszki Kokowskiej , który na dużym ekranie polska publiczność zobaczy już 19 lipca.