21. MDAG: dziesięć filmów dołącza do programu na czerwcówkę!

Złota dziesiątka MDAG dostępna online!

Długi weekend na przełomie maja i czerwca oznacza, że wszyscy będziemy mieli więcej czasu na oglądanie. Program 21. Millennium Docs Against Gravity online liczy już 141 tytułów, ale dzisiaj dołącza do nich złota dziesiątka najchętniej oglądanych filmów poprzednich edycji. W sumie 150 filmów czeka więc do 3 czerwca na mdag.pl dla wszystkich osób kochających kino.Wczoraj do programu drugiej części festiwalu dołączyły też dwa tytuły, które były hitami części kinowej 21. MDAG - wyróżniona w Konkursie Głównym komedia dokumentalna " Agent szczęścia " oraz zwycięzca głosowania publiczności z czterech miast w ramach konkursu o nagrodę Onet Big Screen Doc - " Naturalna dzikość serca ".Czesi są zagorzałymi ateistami, Polacy wysysają katolicyzm z mlekiem matki. Czeska ekipa dokumentalna wyrusza w pielgrzymkę przez Polskę, aby okiem kamery zbadać konkretne sytuacje związane z polską religijnością. Czy Czesi zrozumieją polską religijność, a Polacy zaakceptują czeski ateizm?Pary decydują się podjąć szczerą rozmowę, zainicjowaną zestawem pozornie prostych pytań. Powoli tworzy się przestrzeń dla wymiany skrywanych emocji i wyznań. Film jest niepozbawionym humoru obrazem współczesnej miłości, wnikliwie przygląda się znaczeniu bliskości i obecności drugiego człowieka.Film kręcony potajemnie przez ponad dekadę, jest najbardziej niepokojącą historią naszych czasów. Pozostawia widza z poczuciem, że świat nigdy nie będzie wyglądał już tak samo. Czy bezrobotnemu szefowi kuchni uda się oszukać wywiad Korei Północnej?Wpływowa postać i szanowany mnich z Birmy, znany jako Wielebny Wirathu od lat rozpowszechnia antymuzułmańską retorykę nienawiści i podżega do etnicznych czystek. Tło historyczne stanowią bogate materiały archiwalne, a filmy z telefonów komórkowych i materiały z mediów społecznościowych ukazują okrutne efekty retoryki Wirathu.Jacques Mayol to jeden z największych nurków w historii, wielokrotny rekordzista świata w nurkowaniu głębinowym, określany mianem człowieka delfina, teoretyk i pasjonat nurkowania, filozof, którego życie stało się inspiracją kultowego filmu Luca Bessona "Wielki błękit" (do którego Mayol współtworzył scenariusz). Film pokazuje jego życie.2000 kobiet z 50 różnych krajów świata dzieli się przed kamerą swoimi historiami i opowiada o własnych doświadczeniach: od tych najbardziej intymnych aż po kulturowe. Dotykają przy tym szerokiej gamy problemów: seksualności, małżeństwa, macierzyństwa, przemocy domowej, gwałtu, wolności, zniewolenia, niezależności finansowej, wizerunku ciała, starości, miłości, złości i mądrości.Filmowy portret Annie Ernaux – prozaiczki, feministki, jednej z najważniejszych francuskich pisarek i laureatki literackiej Nagrody Nobla w 2022 roku.Czy w momencie, kiedy aktorka przekracza próg planu zdjęciowego, jej ciało staje się własnością twórców? Jak w przeszłości i obecnie pokazuje się nagość i seks w filmach?Intymny obraz osoby, która próbuje pogodzić się ze swoją przeszłością i odzyskać kontrolę nad życiem. Ukazuje również kulisy powstania legendarnego filmu Viscontiego "Śmierć w Wenecji" oraz odsłania struktury władzy w przemyśle filmowym i proces wykorzystywania, który dzisiaj szerzej dyskutuje się dzięki ruchowi #metoo.W filmie Tary Wood poznajemy biografię i twórczość Tarantino, począwszy od jego pracy w wypożyczalni, poprzez wkroczenie do świata kina w roli scenarzysty, aż do zyskania miana jednego z najbardziej utalentowanych reżyserów.