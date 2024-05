Coś się kończy, coś się zaczyna. Pełna lista tytułów 21. MDAG ONLINE

21. MDAG: rusza część online festiwalu

Co na MDAG online? Oto pełna lista dostępnych filmów

Jednak koniec festiwalu w jego kinowej odsłonie nie oznacza końca tegorocznego MDAG. Wszystkich, którzy nie zdążyli obejrzeć wybranych filmów stacjonarnie, zapraszamy do skorzystania z drugiej części festiwalu. Od 21 maja do 3 czerwca przenosimy się do sieci. Dzisiaj przedstawiamy pełną listę dostępnych online tytułów.Wśród filmów dostępnych online są także wielcy zwycięzcy festiwalu – zdobywca Grand Prix - Nagrody Banku Millennium, czyli film " Nie chcemy innej ziemi ", zdobywca tytułu Najlepszego filmu polskiego " Las " oraz zdobywca nagrody dla Najlepszego filmu krótkometrażowego – " Świeżak ".Ceny dostępów w ramach drugiej części festiwalu (zakup możliwy od 21 maja na mdag.pl wraz z rozpoczęciem 21. MDAG online):12 zł5 filmów: 50 zł10 filmów: 90 zł14 filmów: 111 złFilm może obejrzeć przez 24 godziny od zakupu. Po naciśnięciu odtwórz, widzowie_ki będą mieli 6 godzin na obejrzenie filmu."Aloes, fikus, awokado i sześć dracen" Ostatnia wyprawa " (dostępny także z audiodeskrypcją) Przeżyć " (dostępny także z audiodeskrypcją) Rave " (dostępny także z audiodeskrypcją) Ściana cieni " (dostępny także z audiodeskrypcją) Świat po pracy " (dostępny także z audiodeskrypcją)