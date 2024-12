Co oglądać w święta w Polsat Box Go?

Woman of the Hour

Świetnie przyjęty przez krytyków reżyserski debiut znanej aktorki Anny Kendrick (" W chmurach ", seria " Pitch Perfect "). Oparta na faktach historia aspirującej aktorki, która za namową agentki decyduje się wziąć udział w tytułowym telewizyjnym show. Dziewczyna liczy na to, że występ w popularnym programie randkowym przyniesie jej rozpoznawalność i - co za tym idzie - upragnione role. Jak mawiał jednak klasyk: jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, powiedz mu o swoich planach. W trakcie nagrań do "Randki w ciemno" los stawia na drodze bohaterki... seryjnego mordercę podejrzewanego o 130 zabójstw. Czy dziewczynie uda się przetrwać spotkanie ze zbrodniarzem? W oczekiwaniu na odpowiedź będziecie obgryzać z przejęcia paznokcie i kurczowo trzymać się poręczy foteli. Film Kendrick to jednak nie tylko świetny dreszczowiec. To również gorzki portret społeczeństwa przesiąkniętego mizoginią i seksizmem. Premiera w Polsat Box Go 25 grudnia.