Bruce Miller rezygnuje ze stanowiska showrunnera "Opowieści podręcznej". Dlaczego?

Getty Images © Steve Granitz

Rok 2018. Elisabeth Moss i Bruce Miller ze Złotymi Globami za "Opowieść podręcznej"

Dlaczego Bruce Miller zrezygnował ze stanowiska showrunnera "Opowieści podręcznej"?

O czym opowie serial "The Testaments", spin-off "Opowieści poręcznej"?

, showrunner związany zod początku serialu, zrezygnował ze swojej funkcji. Szósty, ostatni sezon, mają poprowadzić wspólnie Yahlin Chang , którzy do tej pory byli scenarzystami i producentami wykonawczymi.zrezygnował ze stanowiska showrunnera, gdyż zaangażował się w pracę nad adaptacją, napisanej przez Margaret Atwood kontynuacji historii Gileadu. Źródła, na które powołuje się portal The Hollywood Reporter, twierdzą jednak, że wciąż będzie "wysoce zaangażowany" w produkcję finałowego sezonu oryginalnej serii. Będzie autorem scenariuszy dwóch odcinków.Data premiery szóstego sezonu nie jest na razie znana.jest związany z produkcjąod końca 2019 roku, kiedy to Hulu i MGM ogłosiły, że przeniosą na ekran powieść. W Polsceukazały się nakładem wydawnictwa Wielka Litera. W opisie książki możemy przeczytać: