Tim Burton w Iluzjonie! Wybierz film, który obejrzymy 27 sierpnia o godz. 20:00

W filmie Tima Burtona Johnny Depp wciela się w tytułowego Edwarda Nożycorękiego, postać o wyglądzie potwora Frankensteina i sercu Chaplinowskiego trampa. Nieporadny protagonista zostaje pozbawiony opieki człowieka, który powołał go na świat. Młodzieniec żyje samotnie w swoim odciętym od świata zamku, aż do czasu, gdy natrętna akwizytorka firmy Avon nie zabiera go do swojego domu. Edward staje się częścią małej społeczności, w której relacje musi sam się zagłębić. Niczym kosmita z innej planety poznaje ziemskie zwyczaje, a może nawet ziemskie emocje. Gotycka baśń nabiera tutaj wielu znaczeń - historii o samodzielności i wychodzeniu z własnej strefy komfortu, ale również wzruszającego wymiaru opowieści o niewinnych uczuciach.