Tym razem nie Evan Peters. Ryan Murphy wybrał gwiazdy 2. sezonu antologii "Monsters"

Cooper Koch zagra Erika Menéndeza

Nicholas Alexander Chavez zagra Lyle'a Menéndeza

Co wiemy o serialu "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story"?

"Historia Jeffreya Dahmera" w programie Serial Killers

Serial " Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story " będzie drugą odsłoną cyklu Ryana Murphy'ego zapoczątkowanego przez " Historię Jeffreya Dahmera ". Opowie on prawdziwą historię braci Erika i Lyle'a Menéndezów. W 1996 roku zostali oni skazani na dożywotnie więzienie bez możliwości przedterminowego zwolnienia za zabójstwo swoich rodziców, Joségo i Mary Louise "Kitty" Menéndezów. Obaj przyznali się do winy, twierdzą jednak, że do czynu tego popchnęły ich lata przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej, jakiej doznawali w domu.Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jednak, że poza serialem Ryana Murphy'ego na Netflix trafi także dokument poświęcony sprawie braci Menéndez. Historia Jeffreya Dahmera " zadebiutowała na Netfliksie we wrześniu 2022 roku. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym o serialu rozmawiają Michał Walkiewicz i Julia Taczanowska:W latach 1978–1991 Jeffrey Dahmer dokonał siedemnastu odrażających morderstw. Serial " Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera " przedstawia szczegóły tych horrendalnych zbrodni oraz ich defaworyzowane społecznie ofiary i środowiska, z których pochodziły. To właśnie systemowy rasizm i błędy policji pozwoliły jednemu z najgroźniejszych seryjnych morderców w Ameryce mordować przez ponad dekadę w biały dzień.