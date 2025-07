"Kapitan Planeta" od nowa! Tym razem nie jako animacja

Leonardo DiCaprio producentem "Kapitana Planety"

Fragment serialu "Kapitan Planeta"

to serial animowany z pierwszej połowy lat 90. Gaja, bogini Ziemi, widząc, że naturalne środowisko jest niszczone, powołuje drużynę Planetarian. Jest to pięcioro młodych ludzi obdarzona magicznymi pierścieniami – każdy odpowiada innemu żywiołowi – którzy walczą ze wszystkim przejawami zbrodni przeciwko Ziemi. Kiedy nie są w stanie poradzić sobie sami, mogą połączyć moc swoich pierścieni i wtedy pojawia się on – superbohater Kapitan Planeta.W przeciwieństwie do oryginału nowa wersja pomyślana jest jako serial aktorski.Serial ma już nawet scenarzystkę. To Tara Hernandez (" Młody Sheldon ").Appian Way od dekady walczy o nową wersjęMiał oczywiście też zagrać tytułowego bohatera. Projekt niestety nigdy nie został zrealizowany.