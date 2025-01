Disney pozwany na kwotę 10 miliardów dolarów. Poszło o film "Vaiana 2"

Vaiana to kopia Bucka? Jest pozew o kradzież własności intelektualnej

Zwiastun filmu "Vaiana 2"

Złożony w piątek pozew dotyczy głównie filmu. Wynika to z decyzji sądy z listopada, zgodnie z którą Buck Woodall nie mógł złożyć pozwu wobec filmuw związku z przekroczeniem terminów. Jednak w dokumentach wyliczane są liczne podobieństwa do obu częściWoodall twierdzi, że. Projekt przygotowywał dla Mandeville Films. Przygotował nie tylko scenariusz, ale też design postaci, a nawet pełen zwiastun koncepcyjny. Nad filmem pracował między 2003 a 2008 roku.Jego film, podobniej jak te Disneya, opowiadał o polinezyjskim nastolatku przemierzającym Ocean Spokojny. W drugiej części– zdaniem Woodalla –Jak Disney zdobył materiały Woodalla? Animator twierdzi, że bez jego wiedzy przekazała je wytwórni pracującą w czasach, kiedy pracował nad "Buckiem", Jenny Marchick. Mimo że w 2008 roku Woodall zapewnił sobie pełnię praw autorskich, które potwierdził w 2014, Marchick miała wykorzystać kruczki prawne związane ze strukturą korporacji (Mandeville Films miało umowę o ramowej współpracy z Disneyem) i przekazać wszystkie zrobione przez niego materiały Disneyowi., czyli 2,5% z przychodów uzyskanych przez koncern z dystrybucji obu filmów i sprzedaży gadżetów związanych z marką. Domaga się również potwierdzenia jego praw autorskich, co miałoby skutkować nakazem zaprzestania kontynuowania serii bez jego zgody.to jedne z największych hitów 2024 roku. Na dniach wpływy z kinowej dystrybucji przekroczą granicę miliarda dolarów. W przygotowaniu jest aktualnie wersja aktorska pierwszego filmu.