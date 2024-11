Box Office USA: "Vaiana 2" idzie po rekord! Szaleństwo "Wicked" trwa

"Vaiana 2" idzie przez kina jak burza

Fani "Wicked" szaleją

Zwiastun filmu "Vaiana 2"

Film wchodzi do amerykańskich kin w środę, lecz we wtorek odbywały się pokazy przedpremierowe. Pierwsze seanse ruszyły już o 14:00, co Amerykanie w pełni wykorzystali. Jak donosi portal Deadline,zebrała na tych pokazach ponadTym samym zmiażdżony w proch został dotychczasowy rekord pokazów przedpremierowych przed Dniem Dziękczynienia. Należał on do animacjii wynosił tylkoJest więc pewne, żedolarów. Aktualnie najlepszym wynikiem może pochwalić się " Ralph Demolka w internecie " – 84,8 mln dolarów.Deadline przewiduje, że. Jeśli te prognozy się potwierdzą, to animacja Disneya, która w ciągu pięciu dni długiego weekendu z Dniem Dziękczynienia zarobiła właśnie 125 mln dolarów.Animacja Disneya w żaden sposób nie przeszkodziła musicalowiw zarobieniu kolejnych milionów. Po najlepszym poniedziałku listopada w historii (15,8 mln dolarów), film zanotował drugi najlepszy wynik listopadowego wtorku. Portal Deadline szacuje wpływy naW ten sposóbprzed rozpoczęciem długiego weekendu ma już na swoim koncie ok. 145 mln dolarów.(170,7 mln dolarów) i(149,2 mln dolarów).zarobił we wtorek w okolicach, co w sumie daje mu 67,6 mln dolarów.