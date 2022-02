Filmowe i serialowe spoty zaprezentowane w czasie Super Bowl

Prezentacja programowa platformy Netflix



Prezentacja programowa platformy Disney+



Prezentacja serialowych nowości stacji AMC



Iconic characters. Epic new worlds. Legendary series.



It’s all here. pic.twitter.com/VFBHn9zPgu — AMC+ (@AMCPlus) February 14, 2022

Niedziela w Ameryce minęła pod znakiem futbolu amerykańskiego. To był dzień Super Bowl - finałów rozgrywek NFL. Czas reklamowy w czasie transmisji należy do najdroższych w historii i wiele wytwórni filmowych wykorzystuje go, by chwalić się swoimi nadchodzącymi hitami.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!