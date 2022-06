Disney+ w Polsce od 14 czerwca. Sprawdźcie, co obejrzeć na start platformy

Fani twórczości Lina-Manuela Mirandy , poczują się jak w raju, włączając Disney+. Na platformie znajdziecie aż kilka tytułów, przy których pracował ten niezwykle uzdolniony nowojorczyk. My wybraliśmy animację " Nasze magiczne Encanto ". Dlaczego? Choćby dlatego, że na tegorocznej gali oscarowej film zdobył statuetkę dla najlepszej pełnometrażowej animacji. A może dlatego, że daje okazję do posłuchania jednego z najciekawszych soundtracków ubiegłego roku z kilkoma piosenkami, które stały się hitami (na przykład: "We Don't Talk About Bruno" czy nominowane do Oscara "Dos Oruguitas"). A może po prostu dlatego, że jest to cudowna opowieść pełna magii, wzruszeń i humoru, mądra, życiowa, w dodatku opowiedziana tak, by bawić dzieci i dorosłych.