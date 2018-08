DC ma kolejnego - tym razem serialowego - Cyborga

Getty Images © John Phillips

Angielski aktor Joivan Wade ) dołączył do obsady serialu. Wcieli się on w postać Victora Stone'a/Cyborga.Serial opowie o grupie wyrzutków, których zjednoczy Cyborg i wskaże im cel istnienia - walka ze złem. Liderem jest dr Niles Caulder, a członkami poza Crazy Jane będą: Robotman, Negative Man i Elasti-Woman.Cyborg to postać, która ostatnimi czasy często pojawia się na małym bądź dużym ekranie. Widzieliśmy go choćby w(gdzie zagrał go Ray Fisher ) oraz w animacji. Jego wersja zopisywana jest następująco:W obsadzie są już Diane Guerrero (Crazy Jane) i April Bowlby (Elasti-Woman), pozostałe role wciąż czekają na obsadzenie. Scenarzystą serialu jest Jeremy Carver . Projekt powstaje dla nowej platformy DC Universe.