Darth Vader, Deadpool, Wonder Woman w jednym filmie?

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu trzech lat zobaczymy w jednym filmie tak różne postaci jak: Darth Vader, Deadpool, Hellboy, Harley Quinn i Wonder Woman. Jak to możliwe? To proste! Zobaczymy ich w wersji zabawkowej jako laleczki firmy Funko.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że studio Warner Animation Group przygotowuje animację na bazie produktów firmy Funky. Wytwórnia ma już doświadczenie w tego rodzaju filmach. Zbudowała przecież całe uniwersum na bazie klocków LEGO, z kasowym przebojemna czele (prawie 470 mln dolarów wpływów z kin na całym świecie).Według źródeł Daniela Richtmana prace nad filmem mają ruszyć jeszcze w tym roku. To on również podał, że Darth Vader, Deadpool, Hellboy, Harley Quinn i Wonder Woman mają być bohaterami animacji.Z kolei Deadline informuje, że nad fabułąpracują Teddy Newton (nominowana do Oscara krótkometrażówka) i Mark Dindal ).