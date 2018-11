BIULETYN: Russell Crowe jako Roger Ailes

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z filmu o Rogerze Ailesie, w którego wciela się Russell Crowe . [za: The Hollywood Reporter] Max Greenfield powróci w nowym sezonie serialu, który powstaje dla platformy Hulu. W obsadzie pojawi się równie Patton Oswalt jako nowa osoba. [za: The Hollywood Reporter] Sheila Atim prawdopodobnie dołączą do obsady prequelowego serialu. [za: That Hashtag Show]Stały współpracownik Pixara Teddy Newton wyreżyseruje niezależną animację. Będzie to historia grupy tenisowych butów, które próbują wspólnymi siłami odnaleźć swoje drugie zagubione połowy. [za: The Hollywood Reporter] Jodie Turner-Smith dołączyła do obsady filmu. Będzie to opowieść o czarnoskórej parze na pierwszej randce. Spotkanie zamienia się w katastrofę, kiedy bohaterowie zostają zatrzymani przez policję. Chłopak i dziewczyna zabijają w samoobronie funkcjonariusza i postanawiają uciec. [za: Variety] Andrew Baldwin napisze scenariusz filmudla 20th Century Fox na podstawie książki dziennikarza Stephana Talty'ego. Będzie to prawdziwa historia Gene'a Hambletona, nawigatora sił lotniczych USA, którego samolot został zestrzelony w kwietniu 1972 roku nad Wietnamem. Podjęta została desperacka akcja ratunkowa. Hambleton posiadał bowiem przy sobie tajne dokument, a znalazł się na terenie wroga. [za: Deadline] Jessica Henwick dołączyła do obsady widowiska. Szczegóły na temat tego, kogo zagra, nie zostały ujawnione. [za: Variety]