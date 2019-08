David Oyelowo w nowym filmie George'a Clooneya

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



) negocjuje rolę u boku George'a Clooneya w ekranizacji książkipióra Lily Brooks-Dalton.W obsadzie znaleźli się również Felicity Jones Kyle Chandler. Scenariusz napisał Mark L. Smith ). Clooney będzie także reżyserem filmu, a realizację sfinansuje Netflix.Augustine ( Clooney ) od lat bada gwiazdy w odległych placówkach naukowych. Do obserwatorium, w którym pracuje, docierają informacje o katastrofie. Naukowcy muszą pilnie opuścić ośrodek badawczy, ale astronom odmawia wyjazdu. Samotnie czeka na nadejście nocy polarnej na kole podbiegunowym, do którego – jak sam mówi – pasuje jego wnętrze. W tym samym czasie pojazd kosmiczny z astronautką Sully ( Jones ) na pokładzie zmierza w kierunku Ziemi. Wszystko przebiega zgodnie z planem, aż do momentu, kiedy członkowie załogi tracą łączność z centrum kontroli lotów. Uświadamiają sobie, że prawdopodobnie nie uda im się wrócić do domu. Losy Augustine i Sully się splatają. Łączy ich samotność. Najgłębsze, dojmujące poczucie niespełnienia. Dwoje ludzi kochających gwiazdy. (nota wydawcy) Oyelowo mogliśmy ostatnio podziwiać w 6-odcinkowej ekranizacji