Dermot Mulroney w horrorze twórcy "Piekielnej zemsty"

) zagra główną rolę w horrorzeReżyserem i współscenarzystą filmu jest Patrick Lussier , twórcaTytułowy bohater to nieuchwytny seryjny zabójca, który co roku dokonuje potwornych zbrodni w małym miasteczku. Ponieważ morderstwa nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, nikt nie chce uwierzyć w to, że stoi za nimi jedna osoba. Nikt poza detektywem Mikiem Denverem ( Mulroney ), który zmierzył się już kiedyś z Trickiem.Produkcją filmu zajmie się Bridge International.