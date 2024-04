Dexter na scenie? Michael C. Hall i jego zespół Princess Goes pojawią się w Warszawie!

Od ekranu do estrady: muzyczna metamorfoza Halla

Princess Goes: więcej niż zespół

Debiut i więcej: muzyczna odyseja

Koncert w Warszawie: nie tylko dla fanów "Dextera"

Michael C. Hall nie jest nowicjuszem na muzycznym polu. Jego muzyczna podróż zaczęła się na Broadwayu, gdzie główne role w spektaklach takich jak "Hedwig and the Angry Inch" i "Lazarus" (opartym na twórczości Davida Bowie) dały mu nie tylko szansę na pokazanie swoich aktorskich umiejętności, ale również wokalnych. Właśnie te doświadczenia stały się fundamentem dla jego dalszej muzycznej eksploracji i ostatecznie doprowadziły do założenia Princess Goes.Princess Goes to trio, które wyróżnia się na tle innych zespołów swoim unikatowym brzmieniem i podejściem do muzyki. Skład zespołu dopełniają Matt Katz-Bohen (klawiszowiec zespołu Blondie) oraz Peter Yanowitz (perkusista The Wallflowers i Morningwood), co czyni z nich prawdziwą supergrupę. Muzyka, którą tworzą, opisywana jest jako "Gothadelic Rocktronic" – eklektyczne połączenie rocka, elektroniki i gotyckiego klimatu, z wyraźnymi wpływami takich ikon jak David Bowie czy Donna Summer.Ich debiutancki album "Thanks for Coming", wydany w 2021 roku, zebrał pozytywne recenzje zarówno od krytyków, jak i słuchaczy, stając się świadectwem ich muzycznej wizji i zróżnicowanych inspiracji. Płynące z albumu dźwięki są dowodem na to, że zespół nie boi się eksperymentować i przekraczać granic tradycyjnych gatunków muzycznych.Koncert Princess Goes w Warszawie to nie lada gratka dla fanów Michaela C. Halla, ale i dla wszystkich, którzy cenią sobie oryginalne brzmienia i teatralność na scenie. Jest to unikalna okazja, by zobaczyć, jak aktor, którego większość z nas kojarzy z ekranu, odnajduje się w roli frontmana grupy.Sam zespół, którego muzyka łączy w sobie elementy synth-popu, rocka i elektroniki, obiecuje niezapomniane wrażenia i pokazuje, że Hall, obok talentu aktorskiego, posiada również niezwykłą muzyczną wrażliwość. Koncert to też okazja dla wszystkich, którzy cenią sobie muzyczną oryginalność i chcą doświadczyć czegoś więcej niż standardowego występu rockowego.